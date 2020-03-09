Сколько стоят носки, футболки и кружки с логотипом музыкантов из Беларуси? Тест

Источник материала: Tut.by

Признаться в любви музыканту можно, не только накручивая прослушивания на «Яндекс.Музыке» или лайкая его Instagram. Можно, например, купить мерч с логотипом вашей любимой группы — как правило, у актуальных коллективов он есть. AFISHA.TUT.BY пробежалась по мерчу белорусских групп и составила тест. Попытайтесь угадать, сколько стоят носки, худи, футболки и даже кружки с логотипами групп из Беларуси. Некоторые цены вас реально удивят, а если вдруг захотите купить все вещи из теста, придется потратить 550 рублей.



Фото: lspofficial.ru

Больше года назад мы уже делали тест по мерчу белорусских музыкантов, но за это время, во-первых, появилось несколько новых имен, а во-вторых, музыканты навыпускали новую продукцию со своим лого. Кстати, то, что мы использовали некоторые товары в тесте, вовсе не означает, что они есть в продаже прямо сейчас. Что-то есть в наличии, что-то придется поискать на концертах групп, а что-то вы уже навряд ли купите. Ну что, поехали?

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