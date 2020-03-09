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Сколько стоят носки, футболки и кружки с логотипом музыкантов из Беларуси? Тест
Источник материала: Tut.by
Признаться в любви музыканту можно, не только накручивая прослушивания на «Яндекс.Музыке» или лайкая его Instagram. Можно, например, купить мерч с логотипом вашей любимой группы — как правило, у актуальных коллективов он есть. AFISHA.TUT.BY пробежалась по мерчу белорусских групп и составила тест. Попытайтесь угадать, сколько стоят носки, худи, футболки и даже кружки с логотипами групп из Беларуси. Некоторые цены вас реально удивят, а если вдруг захотите купить все вещи из теста, придется потратить 550 рублей.
Больше года назад мы уже
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Признаться в любви музыканту можно, не только накручивая прослушивания на «Яндекс.Музыке» или лайкая его Instagram. Можно, например, купить мерч с логотипом вашей...
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