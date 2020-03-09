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Евросоюз осудил вынесение смертного приговора в Слуцке
09.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
С заявлением об этом
«Европейский союз подтверждает свое решительное неприятие применения смертной казни при любых обстоятельствах. Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является наиболее жестким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Ошибки правосудия, неизбежные в любой судебной системе, становятся необратимыми.
Во всем мире существует тенденция к отмене смертной казни: в 160 странах не было ни одной казни за последние 10 лет и более. Если бы Беларусь заменила существующие смертные приговоры и ввела мораторий на смертную казнь, это было бы очень положительным первым шагом к его отмене», — говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий.
Напомним, это третий смертный приговор вынесенный в Беларуси в 2020 году. Первые смертные приговоры были вынесены в городе Чериков братом Илье и Станиславу Костиным.
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С заявлением об этом выступил пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано. 6 марта в Слуцке Минским областным судом был вынесен смертный...
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