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Евросоюз осудил вынесение смертного приговора в Слуцке

09.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Евросоюз осудил вынесение смертного приговора в Слуцке

С заявлением об этом выступил пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано. 6 марта в Слуцке Минским областным судом был вынесен смертный приговор Виктору Скрундику.

«Европейский союз подтверждает свое решительное неприятие применения смертной казни при любых обстоятельствах. Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является наиболее жестким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Ошибки правосудия, неизбежные в любой судебной системе, становятся необратимыми.

Во всем мире существует тенденция к отмене смертной казни: в 160 странах не было ни одной казни за последние 10 лет и более. Если бы Беларусь заменила существующие смертные приговоры и ввела мораторий на смертную казнь, это было бы очень положительным первым шагом к его отмене», — говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий.

Напомним, это третий смертный приговор вынесенный в Беларуси в 2020 году. Первые смертные приговоры были вынесены в городе Чериков братом Илье и Станиславу Костиным.


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С заявлением об этом выступил пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано. 6 марта в Слуцке Минским областным судом был вынесен смертный...
 
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