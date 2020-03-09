Шок хозяйки: в Минске продают квартиру с шириной кухни 1,6 метра. В доме таких несколько

Источник материала: Tut.by

На вторичном рынке недвижимости, особенно в домах довоенной постройки, можно встретить очень необычные квартиры. Например, в доме № 43 по проспекту Независимости, сохранившемся с конца 1930-х годов, планировки некоторых ванных комнат предусматривают полноценное окно, а на Чернышевского, 12 до сих пор есть дот , попасть в который можно только через лаз в квартире на первом этаже (люк в спальне). А в сталинке на Чкалова, 16, еще довоенной, очень необычно спроектированы кухни — по сегодняшним меркам, жутко узкие, по 1,6 метра. Подробнее — в материале REALTY.TUT.BY.



Сталинка на Чкалова, 16. Фото: realt.by

Сталинка на улице Чкалова была построена в 1940 году. В 2015 году в доме был сделан капитальный ремонт с заменой кровли. Дом примечателен не только нарядным фасадом, но и необычными планировками кухонь. Помещения настолько узкие, что сложно себе представить, как вообще там можно что-то приготовить.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Вот, например, в двухкомнатной квартире на первом этаже ширина кухни всего 1,6 метра. То есть, если вычесть плиту, ширина которой 50−60 см, остается всего метр для прохода.



Фото: realt.by

Чуть шире кухня в двухкомнатной квартире на втором этаже — уже 1,76 метра. Хотя, как видите, большой роли это не играет.



Обратите внимание на расстояние между кухонным столом и плитой. Фото: realt.by

Интресны в этих квартирах и жилые комнаты — в одной из них большая площадь и два окна.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Обе квартиры продаются. Первая (48 квадратных метров) за 152,3 тысячи долларов, по 3 160 за квадратный метр, вторая, площадью 50 «квадратов» — за 185,6 тысячи долларов, по 3 713 за квадратный метр.