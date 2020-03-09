ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шок хозяйки: в Минске продают квартиру с шириной кухни 1,6 метра. В доме таких несколько

09.03.2020 12:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На вторичном рынке недвижимости, особенно в домах довоенной постройки, можно встретить очень необычные квартиры. Например, в доме № 43 по проспекту Независимости, сохранившемся с конца 1930-х годов, планировки некоторых ванных комнат предусматривают полноценное окно, а на Чернышевского, 12 до сих пор есть дот, попасть в который можно только через лаз в квартире на первом этаже (люк в спальне). А в сталинке на Чкалова, 16, еще довоенной, очень необычно спроектированы кухни — по сегодняшним меркам, жутко узкие, по 1,6 метра. Подробнее — в материале REALTY.TUT.BY.


Сталинка на Чкалова, 16. Фото: realt.by

Сталинка на улице Чкалова была построена в 1940 году. В 2015 году в доме был сделан капитальный ремонт с заменой кровли. Дом примечателен не только нарядным фасадом, но и необычными планировками кухонь. Помещения настолько узкие, что сложно себе представить, как вообще там можно что-то приготовить.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Вот, например, в двухкомнатной квартире на первом этаже ширина кухни всего 1,6 метра. То есть, если вычесть плиту, ширина которой 50−60 см, остается всего метр для прохода.


Фото: realt.by

Чуть шире кухня в двухкомнатной квартире на втором этаже — уже 1,76 метра. Хотя, как видите, большой роли это не играет.


Обратите внимание на расстояние между кухонным столом и плитой. Фото: realt.by

Интресны в этих квартирах и жилые комнаты — в одной из них большая площадь и два окна.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Обе квартиры продаются. Первая (48 квадратных метров) за 152,3 тысячи долларов, по 3 160 за квадратный метр, вторая, площадью 50 «квадратов» — за 185,6 тысячи долларов, по 3 713 за квадратный метр.

   

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент про электромобили: «Это не дань моде, а необходимость»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика