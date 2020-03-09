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Шок хозяйки: в Минске продают квартиру с шириной кухни 1,6 метра. В доме таких несколько
Источник материала: Tut.by
На вторичном рынке недвижимости, особенно в домах довоенной постройки, можно встретить очень необычные квартиры. Например, в доме № 43 по проспекту Независимости, сохранившемся с конца 1930-х годов,
Сталинка на улице Чкалова была построена в 1940 году. В 2015 году в доме был сделан капитальный ремонт с заменой кровли. Дом примечателен не только нарядным фасадом, но и необычными планировками кухонь. Помещения настолько узкие, что сложно себе представить, как вообще там можно что-то приготовить.
Вот, например, в двухкомнатной квартире на первом этаже ширина кухни всего 1,6 метра. То есть, если вычесть плиту, ширина которой 50−60 см, остается всего метр для прохода.
Чуть шире кухня в двухкомнатной квартире на втором этаже — уже 1,76 метра. Хотя, как видите, большой роли это не играет.
Интресны в этих квартирах и жилые комнаты — в одной из них большая площадь и два окна.
Обе квартиры продаются. Первая (48 квадратных метров) за 152,3 тысячи долларов, по 3 160 за квадратный метр, вторая, площадью 50 «квадратов» — за 185,6 тысячи долларов, по 3 713 за квадратный метр.
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Еще один минский дом с необычными планировками квартир.
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