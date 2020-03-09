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И снова убийство ребенка: в Зельве начинается суд над отцом 4-летней девочки

09.03.2020 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гродненский областной суд сегодня в Зельве начинает рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, его будут судить за истязание и убийство четырех летней дочери. Подсудимому грозит смертная казнь.

И снова убийство ребенка: в Зельве начинается суд над отцом 4-летней девочки
Жуткая история произошла в октябре 2019 года. Маленькую девочку с множественными телесными повреждениями без сознания доставили в больницу. 

Врачи делали все возможное, чтобы спасти ребенка. Но малышка умерла через двое суток, не приходя в сознание. 

По подозрению в совершении этого преступления был задержан 25-летний отец девочки. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

"Сегодня начнется суд. Его будут судить по двум статьям Уголовного кодекса - по ч. 2 ст. 154 (истязание) и п.п. 2, 6 ч. 2 ст. 139 УК (убийство заведомо малолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью)", - сообщили Sputnik в понедельник в суде.

Санкция статьи за убийство предусматривает исключительную меру наказания - пожизненное заключение или смертную казнь.


Следователи установили, что почти неделю, находясь в запое, 25-летний отец избивал двух своих маленьких дочерей, старшей из которых было четыре года. 

Также в ходе следствия было установлено, что 18 октября обвиняемый разозлился на непослушание четырехлетней дочки, бросил ее несколько раз на тахту. 

По данным следствия, девочке были причинены телесные повреждения, от которых она потом умерла.

После задержания обвиняемого направили на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Которая показала, что она вменяем и осознавал свои действия.
 
 
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Гродненский областной суд сегодня в Зельве начинает рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, его будут судить за истязание и убийство четырех...
 
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