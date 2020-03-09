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Детский развлекательный центр «Динозаврия» временно закроют

09.03.2020 13:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Семейно-развлекательный центр «Динозаврия» приостановит работу на неделю, чтобы установить новую систему по озонированию воздуха. Об этом AFISHA.TUT.BY сообщили в тематическом парке.


«Динозаврия» в торгово-развлекательном комплексе «Тивали» на улице Притыцкого, 29 не будет работать в период с 9 по 13 марта. Как сообщает администрация, в центре будет производиться монтаж и установка оборудования по озонированию воздуха. Детский центр вернется к работе 14 марта.

При этом вторая «Динозаврия», которая не так давно открылась в ТРЦ Diamond City, работает в штатном режиме.

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Семейно-развлекательный центр «Динозаврия» приостановит работу на неделю, чтобы установить новую систему по озонированию воздуха. Об этом AFISHA.TUT.BY сообщили в...
 
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