Детский развлекательный центр «Динозаврия» временно закроют

Источник материала: Tut.by

Семейно-развлекательный центр «Динозаврия» приостановит работу на неделю, чтобы установить новую систему по озонированию воздуха. Об этом AFISHA.TUT.BY сообщили в тематическом парке.





«Динозаврия» в торгово-развлекательном комплексе «Тивали» на улице Притыцкого, 29 не будет работать в период с 9 по 13 марта. Как сообщает администрация, в центре будет производиться монтаж и установка оборудования по озонированию воздуха. Детский центр вернется к работе 14 марта.

При этом вторая «Динозаврия», которая не так давно открылась в ТРЦ Diamond City, работает в штатном режиме.

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