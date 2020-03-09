|
Детский развлекательный центр «Динозаврия» временно закроют
Источник материала: Tut.by
Семейно-развлекательный центр
«Динозаврия» в торгово-развлекательном комплексе «Тивали» на улице Притыцкого, 29 не будет работать в период с 9 по 13 марта. Как сообщает администрация, в центре будет производиться монтаж и установка оборудования по озонированию воздуха. Детский центр вернется к работе 14 марта.
При этом вторая «Динозаврия», которая не так давно
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семейно-развлекательный центр «Динозаврия» приостановит работу на неделю, чтобы установить новую систему по озонированию воздуха. Об этом AFISHA.TUT.BY сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)