«Деньги под ногами». Президент раскритиковал Совмин за медлительность с депозитной системой сбора тары

Источник материала: Tut.by

Правительство «откровенно запаздывает» с созданием инфраструктуры для сбора, переработки, утилизации тары и упаковки товаров, заявил сегодня Александр Лукашенко на совещании с руководством Совмина. По словам президента, «правительство предлагает только в 2022 году сделать то, что апробировано еще в Советском Союзе (речь про депозитную систему обращения потребительской тары. — Прим. ред.)», сообщает пресс-служба главы государства.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Президент обратил внимание на то, что «правительство видит решение во внедрении депозитной системы обращения потребительской тары из-под воды и напитков». «Когда-то я повторил свое требование ко всем, прежде всего вертикали исполнительной власти: с отходами надо научиться работать, начиная от боя стекла, полиэтилена и другими», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он привел в пример Швейцарию, где очень многие товары производятся из вторсырья. «А нам что мешает? Мы что в компактной стране — это же не Россия — не можем собрать отходы и переработать? Ведь то же стекло получить традиционным образом значительно дороже, а тут готовое стекло переплавил и опять получил бутылку, — заметил он. — Нет, мы ждем, как с этой нефтью, пока жареный петух, как в народе говорят, не клюнет в определенное место. Потом будем героически искать альтернативу, договариваться и так далее. Деньги под ногами — взять не можем».

По словам президента, правительство предлагает только в 2022 году сделать то, что апробировано еще в Советском Союзе. «И все эксперты, в том числе Администрация президента, дали положительное заключение. Удивительно», — возмутился президент.

Напомним, ранее планировалось, что в Беларуси к 2020 году введут депозитно-залоговую систему обращения с тарой. Позже планы перенесли на 2021 год. Если все получится, то мы сможем сдавать металлические банки, а также стеклянные и пластиковые бутылки в тароматы и возвращать за них деньги, заплаченные за них при покупке.