Из решения Смолевичского районного исполнительного комитета от 25 февраля 2020 г. №427

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 17 февраля 2020 г. № 55 «Об увольнении в запас и призыве

на срочную военную службу, службу в резерве», Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 г. № 1914-XII «О воинской обязанности

и воинской службе» Смолевичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве

в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь на территории Смолевичского района провести

в феврале – мае 2020 года. Председателям сельских исполнительных комитетов, руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо форм собственности, учебных заведений, организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, в соответствии

со статьей 9 Закона оповещать повестками граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу, службу в резерве в феврале – мае 2020 г. и в недельный срок направлять в военный комиссариат Смолевичского района и г. Жодино информацию об оповещении указанных граждан. 11. Руководителям организаций и учреждений образования района:

11.1. организовать своевременное оповещение граждан, подлежащих вызову на мероприятия призыва на срочную военную службу, службу в резерве, путем вручения повесток военного комиссариата Смолевичского района и г. Жодино, обеспечить

их своевременную явку на мероприятия призыва на срочную военную службу, службу в резерве. При увольнении с работы гражданам, призванным на срочную военную службу, по представлению повестки на отправку к месту срочной военной службы, своевременно выплачивать выходное пособие, предусмотренное Трудовым кодексом Республики Беларусь;

11.2. освободить от работы (учебы) призывников на время, необходимое для прохождения медицинского освидетельствования и призывной комиссии, при необходимости отозвать призывников из командировок;

11.3. оказывать помощь в изучении моральных и деловых качеств призывников и их семейно-имущественного положения, выдавать своевременно призывникам полные и объективные характеристики, отражающие их производственную и общественную деятельность, морально-психологические качества.

12.Гражданам мужского пола, которым исполнилось 18 лет, а также гражданам старших призывных возрастов, проживающим по месту постоянного жительства (регистрации) на территории Смолевичского района, утратившим право на отсрочку, явиться

в военный комиссариат Смолевичского района и г. Жодино

(г. Смолевичи, ул. Жодинская, д. 3) в срок и с документами, указанными в повестке.

Гражданам, подлежащим призыву на срочную военную службу, службу в резерве в феврале – мае 2020 года и не получившим персональную повестку о явке на мероприятия по призыву на срочную военную службу, службу в резерве необходимо лично прибыть в военный комиссариат Смолевичского района и г. Жодино по адресу: г. Смолевичи, улица Жодинская, д. 3 в период с 3 марта по 15 апреля 2020 г., имея с собой документ, удостоверяющий личность.

Всем гражданам Республики Беларусь призывного возраста, подлежащим призыву на срочную военную службу и службу в резерве, временно прибывшим на территорию Смолевичского района, незамедлительно возвратиться к месту постоянного жительства (регистрации) и явиться в военные комиссариаты районов (городов) (обособленные подразделения), в которых они состоят на воинском учете, для прохождения мероприятий призыва на срочную военную службу и службу в резерве.

Граждан, не явившихся без уважительных причин

на мероприятия призыва на срочную военную службу и службу

в резерве, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, привлекать к ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Руководителей организаций, учреждений всех форм собственности и собственников жилых домов за не оповещение призывников о вызове либо воспрепятствование их явке в военный комиссариат, привлекать к ответственности в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

Приложение 7 к решению Смолевичского районного исполнительного комитета от 25 февраля 2020 № 427

ИНФОРМАЦИЯ

гражданам, подлежащим призыву на срочную военную службу, службу в резерве в феврале–мае 2020 года

Гражданам Республики Беларусь призывного возраста, проживающим на территории Смолевичского района и города Смолевичи, подлежащим призыву на срочную военную службу, службу в резерве Вооруженных Сил Республики Беларусь и не получившим персональные повестки, в период с 17 февраля по 25 мая 2020 г. необходимо явиться самостоятельно на призывной пункт Смолевичского района и г. Жодино (г. Смолевичи, ул. Жодинская, д. 3) в недельный срок по окончании обстоятельств, препятствовавших их явке на указанные мероприятия, и представить документы, подтверждающие причины неявки.

Граждане, подлежащие призыву на срочную военную службу, службу в резерве, не явившиеся на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве по повесткам или направлениям военного комиссариата Смолевичского района и г. Жодино Минской области, обязаны в течение пяти рабочих дней со дня окончания обстоятельств, препятствовавших их явке на указанные мероприятия, прибыть в военный комиссариат, в котором состоят на воинском учете, и представить документы, подтверждающие причины неявки.

Гражданам мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, а также гражданам старших призывных возрастов, утратившим право на отсрочку, явиться в военный комиссариат Смолевичского района и г. Жодино (на призывной пункт) по адресу: г. Смолевичи,

ул. Жодинская, д. 3 в установленный срок и предъявить соответствующие документы.

Граждане, не явившиеся без уважительных причин на мероприятия призыва на срочную военную службу, службу в резерве и уклоняющиеся от исполнения воинской обязанности, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Подробную информацию можно получить в военном комиссариате Смолевичского района и г. Жодино по адресу: 222201 г. Смолевичи, ул. Жодинская, д. 3 или по телефону 8(01776) 3-79-91.