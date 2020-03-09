Из решения Смолевичского районного исполнительного комитета от 25 февраля 2020 г. №427
На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 17 февраля 2020 г. № 55 «Об увольнении в запас и призыве
на срочную военную службу, службу в резерве», Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 г. № 1914-XII «О воинской обязанности
и воинской службе» Смолевичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
- Призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве
в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь на территории Смолевичского района провести
в феврале – мае 2020 года.
- Председателям сельских исполнительных комитетов, руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо форм собственности, учебных заведений, организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, в соответствии
со статьей 9 Закона оповещать повестками граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу, службу в резерве в феврале – мае 2020 г. и в недельный срок направлять в военный комиссариат Смолевичского района и г. Жодино информацию об оповещении указанных граждан.
- 11. Руководителям организаций и учреждений образования района:
11.1. организовать своевременное оповещение граждан, подлежащих вызову на мероприятия призыва на срочную военную службу, службу в резерве, путем вручения повесток военного комиссариата Смолевичского района и г. Жодино, обеспечить
их своевременную явку на мероприятия призыва на срочную военную службу, службу в резерве. При увольнении с работы гражданам, призванным на срочную военную службу, по представлению повестки на отправку к месту срочной военной службы, своевременно выплачивать выходное пособие, предусмотренное Трудовым кодексом Республики Беларусь;
11.2. освободить от работы (учебы) призывников на время, необходимое для прохождения медицинского освидетельствования и призывной комиссии, при необходимости отозвать призывников из командировок;
11.3. оказывать помощь в изучении моральных и деловых качеств призывников и их семейно-имущественного положения, выдавать своевременно призывникам полные и объективные характеристики, отражающие их производственную и общественную деятельность, морально-психологические качества.
- 12.Гражданам мужского пола, которым исполнилось 18 лет, а также гражданам старших призывных возрастов, проживающим по месту постоянного жительства (регистрации) на территории Смолевичского района, утратившим право на отсрочку, явиться
в военный комиссариат Смолевичского района и г. Жодино
(г. Смолевичи, ул. Жодинская, д. 3) в срок и с документами, указанными в повестке.
Гражданам, подлежащим призыву на срочную военную службу, службу в резерве в феврале – мае 2020 года и не получившим персональную повестку о явке на мероприятия по призыву на срочную военную службу, службу в резерве необходимо лично прибыть в военный комиссариат Смолевичского района и г. Жодино по адресу: г. Смолевичи, улица Жодинская, д. 3 в период с 3 марта по 15 апреля 2020 г., имея с собой документ, удостоверяющий личность.
Всем гражданам Республики Беларусь призывного возраста, подлежащим призыву на срочную военную службу и службу в резерве, временно прибывшим на территорию Смолевичского района, незамедлительно возвратиться к месту постоянного жительства (регистрации) и явиться в военные комиссариаты районов (городов) (обособленные подразделения), в которых они состоят на воинском учете, для прохождения мероприятий призыва на срочную военную службу и службу в резерве.
Граждан, не явившихся без уважительных причин
на мероприятия призыва на срочную военную службу и службу
в резерве, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, привлекать к ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Руководителей организаций, учреждений всех форм собственности и собственников жилых домов за не оповещение призывников о вызове либо воспрепятствование их явке в военный комиссариат, привлекать к ответственности в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
Приложение 7 к решению Смолевичского районного исполнительного комитета от 25 февраля 2020 № 427
ИНФОРМАЦИЯ
гражданам, подлежащим призыву на срочную военную службу, службу в резерве в феврале–мае 2020 года
Гражданам Республики Беларусь призывного возраста, проживающим на территории Смолевичского района и города Смолевичи, подлежащим призыву на срочную военную службу, службу в резерве Вооруженных Сил Республики Беларусь и не получившим персональные повестки, в период с 17 февраля по 25 мая 2020 г. необходимо явиться самостоятельно на призывной пункт Смолевичского района и г. Жодино (г. Смолевичи, ул. Жодинская, д. 3) в недельный срок по окончании обстоятельств, препятствовавших их явке на указанные мероприятия, и представить документы, подтверждающие причины неявки.
Граждане, подлежащие призыву на срочную военную службу, службу в резерве, не явившиеся на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве по повесткам или направлениям военного комиссариата Смолевичского района и г. Жодино Минской области, обязаны в течение пяти рабочих дней со дня окончания обстоятельств, препятствовавших их явке на указанные мероприятия, прибыть в военный комиссариат, в котором состоят на воинском учете, и представить документы, подтверждающие причины неявки.
Гражданам мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, а также гражданам старших призывных возрастов, утратившим право на отсрочку, явиться в военный комиссариат Смолевичского района и г. Жодино (на призывной пункт) по адресу: г. Смолевичи,
ул. Жодинская, д. 3 в установленный срок и предъявить соответствующие документы.
Граждане, не явившиеся без уважительных причин на мероприятия призыва на срочную военную службу, службу в резерве и уклоняющиеся от исполнения воинской обязанности, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Подробную информацию можно получить в военном комиссариате Смолевичского района и г. Жодино по адресу: 222201 г. Смолевичи, ул. Жодинская, д. 3 или по телефону 8(01776) 3-79-91.