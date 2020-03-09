Лукашенко пояснил, зачем катался на Tesla: оказывается, дело не в пафосе

Источник материала: KYKY

Сегодня на совещании с правительством Александр Лукашенко высказался о том, зачем катался на «Тесле», пишет его пресс-служба. Оказывается, дело отнюдь не в пафосе – это событие имело под собой мощный социальный посыл. Вы его уловили?

Сперва президент заметил, что у развития электротранспорта в Беларуси нет должного импульса. Хотя многие страны уже взялись за это направление и двигают его. «Страны, такие как мы, экспортно ориентированные, не имеющие под землей огромных запасов, давно сориентировались на электротранспорт. А нам и сам бог велел. Мы завтра-послезавтра вводим два блока атомной электростанции, – сказал он. – Мы можем больше произвести электроэнергии. Так почему мы не делаем сегодня, с запасом во времени, крен к электротранспорту, к большему потреблению электроэнергии? Это замена углеводородам».

И, наконец, Лукашенко пояснил, что даже на личном примере уже показывал возможности электромобиля: «Не для того, чтобы показаться в автомобиле или показать новый автомобиль. Нет, я подталкивал вас и все общество к тому, что на это надо ориентироваться». Президент также напомнил о поручении Национальной академии наук по созданию беларуского электромобиля.

Если помните, 2 сентября 2019-го Александр Лукашенко заявил , что в его гараже есть автомобиль «Тесла». Якобы электрокар ему подарил Илон Маск. Беларусы обратились к американскому бизнесмену в Twitter, чтобы подтвердить эту информацию, но Маск долгое время игнорировал сообщения. 6 сентября Илон все-таки ответил – как всегда, коротко и безапелляционно: «Uh no».

Uh no — Elon Musk (@elonmusk) September 6, 2019