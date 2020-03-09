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Иранец, который завёз коронавирус в Беларусь, уже продаёт рекламу

09.03.2020 16:16 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Пока в Беларуси шесть официально подтвержденных эпизодов коронавируса; за выходные, со слов Минздрава, тесты у еще трех человек на наличие инфекции дали положительный результат. Но их на всякий пожарный перепроверят. Если результаты подтвердятся, число случаев коронавируса в нашей стране вырастет до девяти.

«Нулевым пациентом» в Беларуси, напомним, стал иранец – студент БНТУ по имени Парса. В Минск он прилетел 22 февраля, 27 февраля его анализы показали наличие коронавируса 2019-nCoV, а на следующий день, 28 февраля, об этом узнала вся страна.

С того момента к Парсе приковано большое внимание как прессы, так и простых пользователей интернета: он успел дать несколько интервью крупным беларуским порталам, в том числе Onliner и TUT.by; провести «сенсационные» стримы в инстаграме из минской «инфекционки». Короткий отрывок из одного такого стрима перепостил ряд телеграм-каналов: в нем иранец заявил, что отец его девушки также подхватил коронавирус, что позднее оказалось правдой. 

За счет всеобщей паники, пальмы первенства в завозе коронавируса в Беларусь и частого упоминания в СМИ и соцсетях, Парса вполне успешно нарастил аудиторию в инстаграме – начинал он с нескольких сотен подписчиков, зато теперь их около девяти тысяч. А сегодняшний день можно отмечать красным: бизнес пошел в гору, в инстаграме иранца появилась первая рекламная интеграция:

Несмотря на то, что пост носит очевидный рекламный характер, сам Парса отрицает, что публикацию купили. К слову, до конца недели его планируют выписать из больницы. Посмотрим, останется ли у аудитории интерес к уже здоровому блогеру.

 
Теги: Минск
 
 
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Пока в Беларуси шесть официально подтвержденных эпизодов коронавируса; за выходные, со слов Минздрава, тесты у еще трех человек на наличие инфекции дали...
 
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