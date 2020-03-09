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Иранец, который завёз коронавирус в Беларусь, уже продаёт рекламу
Источник материала: KYKY>
Пока в Беларуси шесть официально подтвержденных эпизодов коронавируса; за выходные,
«Нулевым пациентом» в Беларуси, напомним, стал иранец – студент БНТУ по имени Парса. В Минск он прилетел 22 февраля, 27 февраля его анализы показали наличие коронавируса 2019-nCoV, а на следующий день, 28 февраля, об этом
С того момента к Парсе приковано большое внимание как прессы, так и простых пользователей интернета: он успел дать несколько интервью крупным беларуским порталам, в том числе
За счет всеобщей паники, пальмы первенства в завозе коронавируса в Беларусь и частого упоминания в СМИ и соцсетях, Парса вполне успешно нарастил аудиторию в инстаграме – начинал он с нескольких сотен подписчиков, зато теперь их около девяти тысяч. А сегодняшний день можно отмечать красным: бизнес пошел в гору, в инстаграме иранца появилась первая рекламная интеграция:
Несмотря на то, что пост носит очевидный рекламный характер, сам Парса
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Пока в Беларуси шесть официально подтвержденных эпизодов коронавируса; за выходные, со слов Минздрава, тесты у еще трех человек на наличие инфекции дали...
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