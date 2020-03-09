Два удаления, два незабитых пенальти, автогол. ЦСКА Гончаренко проиграл в сумасшедшем матче

Источник материала: Tut.by

Московский ЦСКА проиграл со счетом 2:3 в гостях «Ростову» в матче 21 тура чемпионата России по футболу.



Фото: ПФК ЦСКА

Дисквалифицированный на этот матч Виктор Гончаренко наблюдал за поединком с трибуны.

На 20-й минуте за фол в штрафной был удален центральный полузащитник ЦСКА Ахметов. Пенальти пробивал Еременко, но вывести хозяев вперед не смог. «Армейцы» же открыли счет в меньшинстве. Отличился Сигурдссон.

Через несколько минут Еременко забил с игры — 1:1.

Второй тайм начался с еще одного пенальти и красной карточки Карпова. «Ростов» повел 2:1 после точного удара Попова, а ЦСКА остался вдевятером.

Вскоре впервые после выхода из тюрьмы на поле в официальном матче появился Павел Мамаев, а через пять минут он сделал счет 3:1.

Казалось, у ЦСКА нет шансов даже на ничью, но и в такой ситуации гости продолжали идти вперед. На 78-й минуте Осипенко забил гол в свои ворота — 3:2. А вскоре ЦСКА получил право на пенальти. К мячу подошел Федор Чалов, но его удар отбил Сергея Песьяков.

Судья добавил в основному времени восемь минут, но счет больше не изменился. Отметим, что игру судил бывший форвард минского "Динамо" и солигорского "Шахтера" Владислав Безбородов. Он показал 10 желтых карточек, назначил три пенальти и удалил двух футболистов ЦСКА.

Илья Шкурин остался в запасе.

ЦСКА сейчас занимает пятое место в турнирной таблице.