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Два удаления, два незабитых пенальти, автогол. ЦСКА Гончаренко проиграл в сумасшедшем матче
Источник материала: Tut.by
Московский ЦСКА проиграл со счетом 2:3 в гостях «Ростову» в матче 21 тура чемпионата России по футболу.
Дисквалифицированный на этот матч Виктор Гончаренко наблюдал за поединком с трибуны.
На 20-й минуте за фол в штрафной был удален центральный полузащитник ЦСКА Ахметов. Пенальти пробивал Еременко, но вывести хозяев вперед не смог. «Армейцы» же открыли счет в меньшинстве. Отличился Сигурдссон.
Через несколько минут Еременко забил с игры — 1:1.
Второй тайм начался с еще одного пенальти и красной карточки Карпова. «Ростов» повел 2:1 после точного удара Попова, а ЦСКА остался вдевятером.
Вскоре впервые после выхода из тюрьмы на поле в официальном матче появился Павел Мамаев, а через пять минут он сделал счет 3:1.
Казалось, у ЦСКА нет шансов даже на ничью, но и в такой ситуации гости продолжали идти вперед. На 78-й минуте Осипенко забил гол в свои ворота — 3:2. А вскоре ЦСКА получил право на пенальти. К мячу подошел Федор Чалов, но его удар отбил Сергея Песьяков.
Судья добавил в основному времени восемь минут, но счет больше не изменился. Отметим, что игру судил бывший форвард минского "Динамо" и солигорского "Шахтера" Владислав Безбородов. Он показал 10 желтых карточек, назначил три пенальти и удалил двух футболистов ЦСКА.
Илья Шкурин остался в запасе.
ЦСКА сейчас занимает пятое место в турнирной таблице.
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Московский ЦСКА проиграл со счетом 2:3 в гостях «Ростову» в матче 21 тура чемпионата России по футболу.
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