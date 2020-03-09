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Торжественная церемония «Женщин года – 2019» пройдет 7 марта в Солигорске.
09.03.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
4 марта 2020 4:11 2052
Торжественная церемония «Женщин года – 2019» пройдет 7 марта в Солигорске.
7 марта 2020 года в ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» пройдет торжественная церемония «Женщина года — 2019» под названием «О, женщина… ведь нет тебя прекрасней!», посвященная Дню женщин.
Начало мероприятия в 15.00. Организаторы — районная организация Общественного объединения «Белорусский союз женщин», ГУ «Дворец культуры г. Солигорска». Вход по пригласительным билетам.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК-НОВОСТИ»
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4 марта 2020 4:11 2052 Торжественная церемония «Женщин года – 2019» пройдет 7...
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