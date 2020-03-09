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Торжественная церемония «Женщин года – 2019» пройдет 7 марта в Солигорске.

09.03.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


4 марта 2020 4:11 2052

Торжественная церемония «Женщин года – 2019» пройдет 7 марта в Солигорске.

Автор: Эдуард Кидяев.

7 марта 2020 года в ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» пройдет торжественная церемония «Женщина года — 2019» под названием «О, женщина… ведь нет тебя прекрасней!», посвященная Дню женщин.

Торжественная церемония «Женщин года – 2019» пройдет 7 марта в Солигорске.

Начало мероприятия в 15.00. Организаторы — районная организация Общественного объединения «Белорусский союз женщин», ГУ «Дворец культуры г. Солигорска». Вход по пригласительным билетам.

Для всех присутствующих состоится праздничный концерт самодеятельных артистов и творческих коллективов Дворца культуры г. Солигорска.

Заказ пригласительных билетов по телефону: 23 67 05.

Торжественная церемония «Женщин года – 2019» пройдет 7 марта в Солигорске.

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4 марта 2020 4:11 2052 Торжественная церемония «Женщин года – 2019» пройдет 7...
 
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