Об этом сообщило белорусское Минобороны.





«С 8 по 18 марта два представителя Вооруженных Сил Республики Беларусь примут участие в наблюдении за многонациональным учением на территории Королевства Норвегия Cold Response 2020», — говорится в сообщении.





Белорусские военные коронавируса не испугались. А вот военные Финляндии отказались от участия в этих учениях именно из-за коронавирусной инфекцией COVID-19.