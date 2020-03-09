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В "логове": белорусские военные наблюдают за учениями НАТО в Норвегии
Источник материала: Партизан
Белорусские военнослужащие принимают участие в наблюдении за учениями членов НАТО и стран-партнёров в Норвегии Cold Response 2020.
Об этом сообщило белорусское Минобороны.
«С 8 по 18 марта два представителя Вооруженных Сил Республики Беларусь примут участие в наблюдении за многонациональным учением на территории Королевства Норвегия Cold Response 2020», — говорится в сообщении.
Белорусские военные коронавируса не испугались. А вот военные Финляндии отказались от участия в этих учениях именно из-за коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Белорусские военнослужащие принимают участие в наблюдении за учениями членов НАТО и стран-партнёров в Норвегии Cold Response 2020.
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