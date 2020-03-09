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Горецкие артисты успешно выступили на конкурсе «Дняпроўскія хвалі»
09.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Учащиеся Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства достойно представили Горки на VII Международном конкурсе искусств «Дняпроўскія хвалі» в Могилеве.
Лауреаты 1 степени:
— Хореографический коллектив «Созвездие», класс преподавателя Александры Белоусовой, в номинации «Народный танец. Ансамбль. 7 — 8 лет».
— Кишкун Анастасия, класс преподавателя Елены Сидлеровой, в номинации «Художественное чтение. Авторское стихотворение. 16-19 лет».
Лауреаты 2 степени:
— Хореографический коллектив «Краски ритма», класс преподавателя Александры Белоусовой, в номинации «Эстрадный танец. Ансамбль. 7 — 8 лет».
— Гапонова Мария, класс преподавателя Марии Монич, в номинации «Аккордеон. Баян. Соло. 10-11 лет».
— Мануленко Елизавета, класс преподавателя Татьяны Вороновой, концертмейстер Мария Лагунова, в номинации «Инструментальное исполнительство. Струнно-щипковые инструменты».
Лауреаты 3 степени:
— Хореографический коллектив «Краски ритма», класс преподавателя Александры Белоусовой, в номинации «Народный танец. Ансамбль. 7 — 8 лет»
— Шляхтицев Александр, класс преподавателя Владимира Воронова, в номинации «Инструментальное исполнительство. Аккордеон. Баян. Соло. 14-15 лет»
— Таранова Арина, класс преподавателя Натальи Неутратовой в номинации «Инструментальное исполнительство. Фортепиано. Соло. 5-7 лет»
— Васильева Мария, класс преподавателя Елизаветы Гехоровой, в номинации «Инструментальное исполнительство. Фортепиано. Соло. 8-9 лет»
— Иванченко Карина, класс преподавателя Марии Лагуновой, в номинации «Инструментальное исполнительство. Фортепиано. Соло. 12-13 лет»
— Максаков Даниил, класс преподавателя Елены Сидлеровой, в номинации «Художественное чтение. Соло. 5 — 7 лет».
Дипломанты 1 степени:
— Андриянова Ангелина, класс преподавателя Ирины Кунец, в номинации «Эстрадный вокал. Соло. 11 лет»
— Станислав Кудрявцев, класс преподавателя Владимира Воронова, в номинации «Аккордеон. Баян. Соло. 10-11 лет»
— Цеван Евангелина, класс преподавателя Натальи Базылевой, концертмейстер Марина Ядревская, в номинации «Струнные инструменты. Соло. 10-11 лет»
— Орловская Арина, класс преподавателя Татьяны Вороновой, концертмейстер Мария Лагунова, в номинации «Инструментальное исполнительство. Струнно-щипковые инструменты»
Дипломанты 2 степени:
— Сапего Богдан, класс преподавателя Владимира Воронова, в номинации «Аккордеон. Баян. Соло. 8-9 лет»
— Лобанова Дарья, класс преподавателя Татьяны Мова, в номинации «Инструментальное исполнительство. Фортепиано. Соло. 10-11 лет».
Дипломанты 3 степени:
— Свидченко Марина, класс преподавателя Марины Ядревской, в номинации «Инструментальное исполнительство. Фортепиано. Соло. 8-9 лет»
— Песляк Дмитрий, класс преподавателя Елизаветы Гехоровой, в номинации «Инструментальное исполнительство. Фортепиано. Соло. 12-13 лет».
Выходные также стали особенными и для юных цимбалистов школы, которые приняли участие во II Открытом конкурсе исполнителей на цимбалах и гитаре «Виртуозы», который проходил в стенах Могилевской детской школы искусств №5. Результативным стало участие Сахаровой Дарьи, получившей звание Лауреата II степени, и Кривули Максима, ставшего Лауреатом III степени, оба учащихся являются учениками класса Елены Бычковой. Ребятам помогали исполнить сольную программу их концертмейстеры Татьяна Матасева и Наталья Неутратова.
Поздравляем наших талантливых учащихся, учителей и концертмейстеров с их высокими творческими достижениями и благодарим за энтузиазм и волю к победе. Мы вами гордимся!
Замдиректора по воспитательной работе Александра Белоусова
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Учащиеся Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства достойно представили Горки на VII Международном конкурсе искусств «Дняпроўскія хвалі» в Могилеве....
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