Горецкие артисты успешно выступили на конкурсе «Дняпроўскія хвалі»

Источник материала: Горецкий вестник

Учащиеся Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства достойно представили Горки на VII Международном конкурсе искусств «Дняпроўскія хвалі» в Могилеве.





Лауреаты 1 степени:

— Хореографический коллектив «Созвездие», класс преподавателя Александры Белоусовой, в номинации «Народный танец. Ансамбль. 7 — 8 лет».

— Кишкун Анастасия, класс преподавателя Елены Сидлеровой, в номинации «Художественное чтение. Авторское стихотворение. 16-19 лет».

Лауреаты 2 степени:

— Хореографический коллектив «Краски ритма», класс преподавателя Александры Белоусовой, в номинации «Эстрадный танец. Ансамбль. 7 — 8 лет».

— Гапонова Мария, класс преподавателя Марии Монич, в номинации «Аккордеон. Баян. Соло. 10-11 лет».

— Мануленко Елизавета, класс преподавателя Татьяны Вороновой, концертмейстер Мария Лагунова, в номинации «Инструментальное исполнительство. Струнно-щипковые инструменты».





Лауреаты 3 степени:

— Хореографический коллектив «Краски ритма», класс преподавателя Александры Белоусовой, в номинации «Народный танец. Ансамбль. 7 — 8 лет»

— Шляхтицев Александр, класс преподавателя Владимира Воронова, в номинации «Инструментальное исполнительство. Аккордеон. Баян. Соло. 14-15 лет»

— Таранова Арина, класс преподавателя Натальи Неутратовой в номинации «Инструментальное исполнительство. Фортепиано. Соло. 5-7 лет»

— Васильева Мария, класс преподавателя Елизаветы Гехоровой, в номинации «Инструментальное исполнительство. Фортепиано. Соло. 8-9 лет»

— Иванченко Карина, класс преподавателя Марии Лагуновой, в номинации «Инструментальное исполнительство. Фортепиано. Соло. 12-13 лет»

— Максаков Даниил, класс преподавателя Елены Сидлеровой, в номинации «Художественное чтение. Соло. 5 — 7 лет».





Дипломанты 1 степени:

— Андриянова Ангелина, класс преподавателя Ирины Кунец, в номинации «Эстрадный вокал. Соло. 11 лет»

— Станислав Кудрявцев, класс преподавателя Владимира Воронова, в номинации «Аккордеон. Баян. Соло. 10-11 лет»

— Цеван Евангелина, класс преподавателя Натальи Базылевой, концертмейстер Марина Ядревская, в номинации «Струнные инструменты. Соло. 10-11 лет»

— Орловская Арина, класс преподавателя Татьяны Вороновой, концертмейстер Мария Лагунова, в номинации «Инструментальное исполнительство. Струнно-щипковые инструменты»





Дипломанты 2 степени:

— Сапего Богдан, класс преподавателя Владимира Воронова, в номинации «Аккордеон. Баян. Соло. 8-9 лет»

— Лобанова Дарья, класс преподавателя Татьяны Мова, в номинации «Инструментальное исполнительство. Фортепиано. Соло. 10-11 лет».

Дипломанты 3 степени:

— Свидченко Марина, класс преподавателя Марины Ядревской, в номинации «Инструментальное исполнительство. Фортепиано. Соло. 8-9 лет»

— Песляк Дмитрий, класс преподавателя Елизаветы Гехоровой, в номинации «Инструментальное исполнительство. Фортепиано. Соло. 12-13 лет».





Выходные также стали особенными и для юных цимбалистов школы, которые приняли участие во II Открытом конкурсе исполнителей на цимбалах и гитаре «Виртуозы», который проходил в стенах Могилевской детской школы искусств №5. Результативным стало участие Сахаровой Дарьи, получившей звание Лауреата II степени, и Кривули Максима, ставшего Лауреатом III степени, оба учащихся являются учениками класса Елены Бычковой. Ребятам помогали исполнить сольную программу их концертмейстеры Татьяна Матасева и Наталья Неутратова.

Поздравляем наших талантливых учащихся, учителей и концертмейстеров с их высокими творческими достижениями и благодарим за энтузиазм и волю к победе. Мы вами гордимся!

Замдиректора по воспитательной работе Александра Белоусова