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Горецкие артисты успешно выступили на конкурсе «Дняпроўскія хвалі»

09.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Учащиеся Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства достойно представили Горки на VII Международном конкурсе искусств «Дняпроўскія хвалі» в Могилеве.

 

Горецкие артисты успешно выступили на конкурсе «Дняпроўскія хвалі»
Хореографический коллектив «Созвездие»

 

Лауреаты 1 степени:

— Хореографический коллектив «Созвездие», класс преподавателя Александры Белоусовой, в номинации «Народный танец. Ансамбль. 7 — 8 лет».

Кишкун Анастасия, класс преподавателя Елены Сидлеровой, в номинации «Художественное чтение. Авторское стихотворение. 16-19 лет».

 

Лауреаты 2 степени:

Хореографический коллектив «Краски ритма», класс преподавателя Александры Белоусовой, в номинации «Эстрадный танец. Ансамбль. 7 — 8 лет».

Гапонова Мария, класс преподавателя Марии Монич, в номинации «Аккордеон. Баян. Соло. 10-11 лет».

Мануленко Елизавета, класс преподавателя Татьяны Вороновой, концертмейстер Мария Лагунова, в номинации «Инструментальное исполнительство. Струнно-щипковые инструменты».

 

Горецкие артисты успешно выступили на конкурсе «Дняпроўскія хвалі»

 

Лауреаты 3 степени:

Хореографический коллектив «Краски ритма», класс преподавателя Александры Белоусовой, в номинации «Народный танец. Ансамбль. 7 — 8 лет»

Шляхтицев Александр, класс преподавателя Владимира Воронова, в номинации «Инструментальное исполнительство.  Аккордеон. Баян. Соло. 14-15 лет»

Таранова Арина, класс преподавателя Натальи Неутратовой в номинации «Инструментальное исполнительство. Фортепиано. Соло. 5-7 лет»

 Васильева Мария, класс преподавателя Елизаветы Гехоровой, в номинации «Инструментальное исполнительство. Фортепиано. Соло. 8-9 лет»

Иванченко Карина, класс преподавателя Марии Лагуновой, в номинации «Инструментальное исполнительство. Фортепиано. Соло. 12-13 лет»

Максаков Даниил, класс преподавателя Елены Сидлеровой, в номинации «Художественное чтение. Соло. 5 — 7 лет».

 

Горецкие артисты успешно выступили на конкурсе «Дняпроўскія хвалі»

 

Дипломанты 1 степени:

Андриянова Ангелина, класс преподавателя Ирины Кунец, в номинации «Эстрадный вокал. Соло. 11 лет»

Станислав Кудрявцев, класс преподавателя Владимира Воронова, в номинации «Аккордеон. Баян. Соло. 10-11 лет»

Цеван Евангелина, класс преподавателя Натальи Базылевой, концертмейстер Марина Ядревская, в номинации «Струнные инструменты. Соло. 10-11 лет»

Орловская Арина, класс преподавателя Татьяны Вороновой, концертмейстер Мария Лагунова, в номинации «Инструментальное исполнительство. Струнно-щипковые инструменты»

 

Горецкие артисты успешно выступили на конкурсе «Дняпроўскія хвалі»

 

Дипломанты 2 степени:

Сапего Богдан, класс преподавателя Владимира Воронова, в номинации «Аккордеон. Баян. Соло. 8-9 лет»

Лобанова Дарья, класс преподавателя Татьяны Мова, в номинации «Инструментальное исполнительство. Фортепиано. Соло. 10-11 лет».

 

Дипломанты 3 степени:

Свидченко Марина, класс преподавателя Марины Ядревской, в номинации «Инструментальное исполнительство. Фортепиано. Соло. 8-9 лет»

 Песляк Дмитрий, класс преподавателя Елизаветы Гехоровой, в номинации «Инструментальное исполнительство. Фортепиано. Соло. 12-13 лет».

 

Горецкие артисты успешно выступили на конкурсе «Дняпроўскія хвалі»

 

Выходные также стали особенными и для юных цимбалистов школы, которые приняли участие во II Открытом конкурсе исполнителей на цимбалах и гитаре «Виртуозы», который проходил в стенах Могилевской детской школы искусств №5. Результативным стало участие Сахаровой Дарьи, получившей звание Лауреата II степени, и Кривули Максима, ставшего Лауреатом III степени, оба учащихся являются учениками класса Елены Бычковой.  Ребятам помогали исполнить сольную программу их концертмейстеры Татьяна Матасева и Наталья Неутратова.

Поздравляем наших талантливых учащихся, учителей и концертмейстеров с их высокими творческими достижениями и благодарим за энтузиазм и волю к победе. Мы вами гордимся!

 

Замдиректора по воспитательной работе Александра Белоусова

 


 
Теги: Могилев
 
 
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  Учащиеся Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства достойно представили Горки на VII Международном конкурсе искусств «Дняпроўскія хвалі» в Могилеве....
 
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