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Уголовное дело в БФСО «Динамо»: из-за «неустановленных лиц» лишились недвижимости на 5 млн долларов

09.03.2020 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ст. 428 (Служебная халатность) по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей неустановленными лицами Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Как рассказал TUT.BY знакомый с ходом дела источник, претензии правоохранительных органов вызвала сделка по продаже половины уставного фонда дочерней компании, в результате чего общество лишилось весьма дорогостоящего имущества.

Уголовное дело в БФСО «Динамо»: из-за «неустановленных лиц» лишились недвижимости на 5 млн долларовБрест" border="0" hspace="0" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/03/1583761816930509.jpg" title="Фото: Вечерний Брест" vspace="0" width="720">

Фото: «Вечерний Брест»

В июле прошлого года набсовет БФСО «Динамо» принял решение о продаже своей доли, 50%, в уставном фонде ООО «Динамо Програм Брест». Про проблемы этого швейного предприятия, в частности про замерзающих швей, не раз писала местная пресса. Доля была продана за 70 тысяч долларов.

Проверка МВД выявила, что действия должностных лиц «Динамо» (а общество курирует как раз МВД, сейчас председатель ЦС БФСО «Динамо» — полковник милиции Игорь Оберемко, 30 января нынешнего года он сменил на этом посту полковника милиции Андрея Боровского) и ОАО «Группа компаний «Полесьежилстрой» повлекли не только незаконное отчуждение доли, но и утрату нематериального вклада «Динамо» в ООО — дорогостоящего имущества. Речь о том, что доля общества в ООО «Динамо Програм Брест» соответствовала нематериальным активам — зданиям и сооружениям площадью более 10,6 тысячи квадратных метров и земельных участков в центре Бреста.

По независимой оценке ОАО «Белреставрация», стоимость этих зданий составляет 2,5 млн долларов без учета стоимости двух земельных участков площадью 0,2 и 0,8 га кадастровой стоимостью 450 тысяч долларов и 914 тысяч долларов соответственно.

В МВД отмечают, что сделка по продаже доли БФСО «Динамо» в ООО «Динамо Програм Брест» совершена с существенными нарушениями законодательства и в ущерб финансовым интересам «Динамо», и инициируют отмену решения набсовета общества об отчуждении доли.

Расследование дела ведет Генпрокуратура.

 
Теги: Брест
 
 
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  Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ст. 428 (Служебная халатность) по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей неустановленными лицами...
 
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