Паника. На Нью-Йоркской фондовой бирже торги приостановлены

Американские индексы на открытии торгов обвалились вслед за азиатскими и европейскими из-за разрыва сделки ОПЕК с Россией и начала полномасштабной ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией.





S&P 500 упал на 7%, а Dow Jones — на 7,3%.





nv.ua . Из-за этого торги приостановили на 15 минут. Это предусматривается правилами, установленными после финансового кризиса 2008−2009 годов, пишет



