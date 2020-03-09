От новичка до профи: новые пакеты услуг для корпоративных клиентов от БСБ Банка

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

БСБ Банк решил помочь с выбором и представил новые пакеты услуг для бизнеса: «Добро пожаловать» (для тех, кто открыл свое дело меньше года назад), БСБ Бизнес (стандартный пакет) и БСБ Бизнес Про (расширенный пакет). В них есть все необходимое:



Бесплатное внесение выручки в отделениях банка;

Бесплатный интернет- и мобильный банк с функцией платежей и круглосуточным онлайн-зачислением зарплаты и личного дохода;

Интеграция интернет-банка с 1С: совершайте платежи прямо из бухгалтерской программы;

Бесплатная моментальная проверка контрагентов прямо в интернет-банке: теперь вам доступны сведения о судебных делах, задолженностях, банкротстве и процессе ликвидации вашего контрагента.

Бесплатный полугодовой пакет «Добро пожаловать» позволяет предпринимателю снимать личный доход без комиссии в размере до 1000 белорусских рублей в месяц.

В пакеты БСБ Бизнес (13 рублей) и БСБ Бизнес Про (24 рубля) включены ведение текущего счета юр.лица/ИП и заверение карточки образцами подписей и оттиска печати при открытии счета.

К тому же БСБ Бизнес Про не ограничивает платежи через онлайн-сервисы в белорусских рублях и предусматривает оформление корпоративной карты.

БСБ Банк поддерживает бизнес-инициативу, предлагая выгодные пакеты продуктов для корпоративных клиентов. Теперь ваш черед: