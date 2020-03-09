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General Motors показал новую модульную платформу для электромобилей
Источник материала: Tut.by
Американский автогигант объявил о завершении инженерной проработки модульной платформы для электромобилей нового поколения — первой серийной машиной на ее основе станет электрический кроссовер Cadillac Lyriq.
Новая «тележка» General Motors, получившая обозначение BEV3, ляжет в основу моделей разных классов и размеров, а ее главной особенностью станут тяговые батареи Ultium, которые американцы разработали совместно с
Батареи будущих электрокаров можно будет подзаряжать от терминалов мощностью 200 и 350 кВт (в последнем случае речь идет о пикапах). Первым серийным автомобилем на новой платформе станет кроссовер Cadillac Lyriq, премьера которого запланирована на апрель этого года. Напомним, что в статусе
В мае должен быть рассекречен пикап
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Американский автогигант объявил о завершении инженерной проработки модульной платформы для электромобилей нового поколения.
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