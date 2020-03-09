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General Motors показал новую модульную платформу для электромобилей

09.03.2020 17:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский автогигант объявил о завершении инженерной проработки модульной платформы для электромобилей нового поколения — первой серийной машиной на ее основе станет электрический кроссовер Cadillac Lyriq.


Новая «тележка» General Motors, получившая обозначение BEV3, ляжет в основу моделей разных классов и размеров, а ее главной особенностью станут тяговые батареи Ultium, которые американцы разработали совместно с LG Chem. Сами ячейки могут быть установлены в блоки вертикально или горизонтально в зависимости от требуемой формы для конкретной модели, а емкость аккумуляторов будет варьироваться от 50 до 200 кВтч. Обещанный максимальный пробег на одной зарядке — около 400 миль (644 км).


Батареи будущих электрокаров можно будет подзаряжать от терминалов мощностью 200 и 350 кВт (в последнем случае речь идет о пикапах). Первым серийным автомобилем на новой платформе станет кроссовер Cadillac Lyriq, премьера которого запланирована на апрель этого года. Напомним, что в статусе концепта эту машину показали еще в начале прошлого года. По предварительной информации, Lyriq получит два электромотора (на передней и задней оси) суммарной отдачей 450 л.с.


В мае должен быть рассекречен пикап GMC Hummer EV, а третья модель на основе BEV3 подоспеет к концу года — это будет новая версия хэтчбека Chevrolet Bolt. Кроме того, в гамме Cadillac появятся электрический внедорожник и роскошный седан Celestiq. В общей сложности, как рассчитывают в General Motors, ежегодный объем продаж электромобилей концерна к 2030 году должен составить 3 миллиона единиц.

 
 
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Американский автогигант объявил о завершении инженерной проработки модульной платформы для электромобилей нового поколения.
 
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