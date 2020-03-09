100-летие БГУ включено в список памятных дат ЮНЕСКО

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В список памятных дат ЮНЕСКО внесено 100-летие Белорусского государственного университета, передает БЕЛТА .

Такое решение принято на 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО заблаговременно: БГУ отметит юбилей 30 октября 2021 года.

В аналогичный список в 1971 году было включено 50-летие БГУ.