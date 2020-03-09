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100-летие БГУ включено в список памятных дат ЮНЕСКО
09.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В список памятных дат ЮНЕСКО внесено 100-летие Белорусского государственного университета, передает
Такое решение принято на 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО заблаговременно: БГУ отметит юбилей 30 октября 2021 года.
В аналогичный список в 1971 году было включено 50-летие БГУ.
Белорусский госуниверситет – ведущее высшее учебное заведение Беларуси. Открыт в Минске 30 октября 1921 года. В состав БГУ входят 20 факультетов и образовательных институтов, 13 научных центров, четыре НИИ, 41 лаборатория и другие научные и образовательные подразделения. В январе в БГУ
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Решение принято на 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Белорусский госуниверситет отметит юбилей 30 октября 2021 года.
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