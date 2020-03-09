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Бесплатные тюльпаны раздавали в минских отделениях Банка Дабрабыт

09.03.2020 17:54 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Бесплатные тюльпаны раздавали в минских отделениях Банка Дабрабыт

Цветы в офисах банка появились утром в пятницу 6 марта. Их разложили по корзинам, затем собирали в букеты и вручали всем представительницам прекрасного пола. Чтобы получить букет, им совсем не обязательно было обслуживаться в банке. Всего Банк Дабрабыт закупил и подарил 4 тысячи тюльпанов.

«Банк Дабрабыт уже из самого названия ассоциируется с благосостоянием и благополучием. Тюльпаны в подарок – это символическое действие, связанное с пожеланием счастья, радости и процветания. Каждая девушка, которая успеет попасть в отделение, сможет уйти со своим букетом», – пояснили в Банке Дабрабыт.

Получить цветы можно было в отделениях на улице Лобанка, Есенина, Максима Танка и Веры Хоружей. Их также дарили в офисах около станций метро «Уручье», «Партизанская» и «Академия Наук». Тюльпаны привезли и в головной офис на улице Коммунистической.

Раздачей цветов Банк Дабрабыт продолжил добрую традицию радовать своих клиентов приятными сюрпризами. Так, этой зимой в отделениях банка угощали мандаринами. Каждый посетитель мог бесплатно брать фрукты в любом количестве.

*партнерский материал

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Теги: Новости, Минск
 
 
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В конце прошлой недели в минских отделениях Банка Дабрабыт всем посетительницам бесплатно раздавали тюльпаны. Таким способом банк решил поздравить девушек с...
 
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