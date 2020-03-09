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Областной день охраны труда пройдет 12 марта на Гродненщине

09.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Областной день охраны труда пройдет 12 марта на Гродненщине

12 марта 2020 года в организациях области пройдет областной День охраны труда с единой повесткой: «Обеспечение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, механизмов, оборудования, инструмента».

Большинство несчастных случаев на производстве является следствием ненадлежащего выполнения руководителями и специалистами обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, охране труда, обеспечению надлежащего контроля за работой подчиненных работников, а также низкой трудовой и производственной дисциплины самих пострадавших.

В рамках настоящего областного Дня охраны труда особое внимание необходимо обратить на состояние условий и охраны труда непосредственно на каждом рабочем месте, обеспеченность специальной одеждой и обувью, средствами коллективной и индивидуальной защиты.

Обращаем внимание всех работающих на необходимость неукоснительного соблюдения трудовой и производственной дисциплины, обеспечения своей безопасности и безопасности тех, кто работает рядом.

https://grodnonews.by/

 
 
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12 марта 2020 года в организациях области пройдет областной День охраны труда с единой повесткой: «Обеспечение требований безопасности при эксплуатации...
 
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