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СК больше не хочет сажать беларусов в тюрьму за лайки под порно: что предлагают взамен

09.03.2020 16:46 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Следственный комитет предлагает оценивать лайки под порно как административное правонарушение, пишет kp.by. Председатель СК Иван Носкевич в эфире на СТВ объяснил, в каком случае.

«Например, если лицо просто ставит лайк при получении через мессенджеры какой-то информации порнографического содержания. Мы исходим из того, что такие действия обладают невысокой общественной опасностью и их можно отрегулировать административно-правовыми методами», – сказал Носкевич.

Сейчас лайк в соцсетях под порнороликом или картинкой считают уголовно наказуемым преступлением – распространением порнографии. За это вменяют вторую часть статьи 343 УК, санкции которой – ограничение или лишение свободы сроком до четырех лет. То есть если человек листал ленту в соцсетях и пусть даже случайно лайкнул порно, его вполне могут посадить в колонию. Дело в том, что его друзьям придет оповещение: «Вашему другу понравилось видео». Таким образом, считает закон, публикация с порно распространится.

«С учетом того, что в настоящее время идет общественное обсуждение новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, я полагаю уместным вернуться еще раз к рассмотрению этого вопроса», – добавил Иван Носкевич. Таким образом, следователи хотят за первый проступок – лайк или перепост порно – рассматривать дело в рамках Административного кодекса. Если такое повторится, отвечать уже придется по Уголовному кодексу.

Фото обложки: Gorsad Kiev.

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Следственный комитет предлагает оценивать лайки под порно как административное правонарушение, пишет kp.by. Председатель СК Иван Носкевич в эфире на СТВ объяснил, в...
 
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