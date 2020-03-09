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В Пакистане пассажирский фургон упал в реку, погиб 21 человек

09.03.2020 16:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Пакистана. На севере Пакистана пассажирский фургон упал в реку Инд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 человек погиб, среди них двое детей. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Транспортное средство сорвалось в обрыв в районе Скарду, известном горном туристическом центре, граничащем с Китаем. По данным полиции, авария произошла в результате превышения скорости водителем фургона.

В Пакистане пассажирский фургон упал в реку, погиб 21 человек

В Пакистане пассажирский фургон упал в реку, погиб 21 человек

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Новости Пакистана. На севере Пакистана пассажирский фургон упал в реку Инд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 человек погиб, среди них двое детей....
 
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