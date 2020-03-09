В Пакистане пассажирский фургон упал в реку, погиб 21 человек

Источник материала: СТВ

Новости Пакистана. На севере Пакистана пассажирский фургон упал в реку Инд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 человек погиб, среди них двое детей. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Транспортное средство сорвалось в обрыв в районе Скарду, известном горном туристическом центре, граничащем с Китаем. По данным полиции, авария произошла в результате превышения скорости водителем фургона.







