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В Пакистане пассажирский фургон упал в реку, погиб 21 человек
Источник материала: СТВ
Новости Пакистана. На севере Пакистана пассажирский фургон упал в реку Инд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 человек погиб, среди них двое детей. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницу.
Транспортное средство сорвалось в обрыв в районе Скарду, известном горном туристическом центре, граничащем с Китаем. По данным полиции, авария произошла в результате превышения скорости водителем фургона.
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Новости Пакистана. На севере Пакистана пассажирский фургон упал в реку Инд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 человек погиб, среди них двое детей....
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