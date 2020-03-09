В Китае заявляют: коронавирус прекратит распространение в июне





НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на китайские СМИ. Об этом сообщаетсо ссылкой на китайские СМИ.





Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что коронавирус будет продолжать свое «путешествие» по всему миру по меньшей мере до июня месяца текущего года.





По словам специалиста, упор в борьбе с коронавирусом в будущем может «переместиться с экспорта на импорт».







