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Названы лучшие смартфоны по соотношению цены и качества
Источник материала: Tut.by
Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг смартфонов с лучшим, по их мнению, соотношением цены и качества (в частности, производительности). Об этом
Рейтинг составлен по данным, собранным в феврале в Китае. В нем специалисты оценивали устройства, которые на территории страны стоят не дороже 215 долларов. Самым «выгодным» аппаратом назвали
В рейтинге есть еще несколько известных белорусам аппаратов — например,
Ниже — цены некоторых из названных выше аппаратов:
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Рейтинг составлен по данным, собранным в феврале в Китае.
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