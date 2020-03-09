Названы лучшие смартфоны по соотношению цены и качества

Источник материала: Tut.by

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг смартфонов с лучшим, по их мнению, соотношением цены и качества (в частности, производительности). Об этом сообщается Gizmochina.



На фото Redmi Note 8 Pro

Рейтинг составлен по данным, собранным в феврале в Китае. В нем специалисты оценивали устройства, которые на территории страны стоят не дороже 215 долларов. Самым «выгодным» аппаратом назвали Honor 9X (4/64 ГБ). За ним следует Redmi Note 8 Pro (6/64 ГБ) от Xiaomi. Впрочем, в Китае Honor 9X продается с процессором Kirin 810, а в Беларуси — с менее производительным Kirin 710.

В рейтинге есть еще несколько известных белорусам аппаратов — например, Honor 8X и Redmi Note 7 Pro . А есть и менее известные устройства вроде realme X2, realme X или, например, Meizu 16X .

Ниже — цены некоторых из названных выше аппаратов: