ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске изменяются некоторые маршруты общественного транспорта

09.03.2020 18:18 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Минске изменяются некоторые маршруты общественного транспорта
Фото из открытых источников

В связи c открытием движения транспорта по путепроводу, соединяющему ул. Суражскую и ул. Железнодорожную, вносятся изменения в работу пассажирского транспорта. Об этом сообщили на предприятии «Столичный транспорт и связь».

В Минске изменяются некоторые маршруты общественного транспорта В Минске 8 марта откроют проезд по мосту на улице Железнодорожной

С 9 марта 2020 года восстанавливается по постоянным трассам движение автобусов:

  • №52 – от остановки «Товарная» до диспетчерской станции «Лермонтова»;
  • №1280-ТК – со следованием от улицы Голубева до проспекта Независимости по проспекту Дзержинского, улицам Железнодорожной, Московской в прямом направлении, обратно – по улицам Московской, Железнодорожной, Алибегова, проспекту Газеты «Правда».

С 11 марта 2020 года:

  • пойдут по постоянным трассам автобусы №6, 101, троллейбусы №63, 66, со всеми промежуточными остановками;
  • пойдут по постоянной трассе автобусы №32С, на участке от улицы Уманской до Московской с остановками «Автосила», «Минина» «Вагоноремонтный завод», «Товарная»;
  • восстанавливается троллейбусный маршрут №64 «ДС Малиновка-4 – ДС Дружная», но временно его будут обслуживать автобусы (под №64Т);
  • автобусы №49 перестанут останавливаться на «Щорса» в направлении диспетчерской станции Масюковщина;
  • организуется работа временного автобуса №8Т «ДС Сухарево-5 – ДС Дружная», он пойдет по улицам Панченко, Сухаревской, Лобанка, Шаранговича, Пономаренко, Гурского, Уманской, Железнодорожной, Суражской, Московской, Толстого;
  • отменяются временный автобусный маршрут №908 «ДС Сухарево-5 – ДС Дружная» и троллейбусы №64 «ДС Малиновка-4 – ДС Лермонтова».

Движение троллейбусов №8, 64 планируют восстановить с 1 апреля 2020 года после завершения работ по устройству контактной сети.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изменения связаны с открытием движения по мосту на улице Железнодорожной после ремонта.
 
Новости дня
Новости разные
 
За два дня до анонса в Сети рассекретили новый «народный» смартфон Xiaomi
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика