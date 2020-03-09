В Минске изменяются некоторые маршруты общественного транспорта

Источник материала: Аргументы и факты

В связи c открытием движения транспорта по путепроводу, соединяющему ул. Суражскую и ул. Железнодорожную, вносятся изменения в работу пассажирского транспорта. Об этом сообщили на предприятии «Столичный транспорт и связь».

С 9 марта 2020 года восстанавливается по постоянным трассам движение автобусов:

№52 – от остановки «Товарная» до диспетчерской станции «Лермонтова»;

– от остановки «Товарная» до диспетчерской станции «Лермонтова»; №1280-ТК – со следованием от улицы Голубева до проспекта Независимости по проспекту Дзержинского, улицам Железнодорожной, Московской в прямом направлении, обратно – по улицам Московской, Железнодорожной, Алибегова, проспекту Газеты «Правда».

С 11 марта 2020 года:

пойдут по постоянным трассам автобусы №6, 101, троллейбусы №63, 66, со всеми промежуточными остановками;

со всеми промежуточными остановками; пойдут по постоянной трассе автобусы №32С, на участке от улицы Уманской до Московской с остановками «Автосила», «Минина» «Вагоноремонтный завод», «Товарная»;

на участке от улицы Уманской до Московской с остановками «Автосила», «Минина» «Вагоноремонтный завод», «Товарная»; восстанавливается троллейбусный маршрут №64 «ДС Малиновка-4 – ДС Дружная», но временно его будут обслуживать автобусы (под №64Т );

«ДС Малиновка-4 – ДС Дружная», но временно его будут обслуживать автобусы (под ); автобусы №49 перестанут останавливаться на «Щорса» в направлении диспетчерской станции Масюковщина;

перестанут останавливаться на «Щорса» в направлении диспетчерской станции Масюковщина; организуется работа временного автобуса №8Т «ДС Сухарево-5 – ДС Дружная», он пойдет по улицам Панченко, Сухаревской, Лобанка, Шаранговича, Пономаренко, Гурского, Уманской, Железнодорожной, Суражской, Московской, Толстого;

«ДС Сухарево-5 – ДС Дружная», он пойдет по улицам Панченко, Сухаревской, Лобанка, Шаранговича, Пономаренко, Гурского, Уманской, Железнодорожной, Суражской, Московской, Толстого; отменяются временный автобусный маршрут №908 «ДС Сухарево-5 – ДС Дружная» и троллейбусы №64 «ДС Малиновка-4 – ДС Лермонтова».

Движение троллейбусов №8, 64 планируют восстановить с 1 апреля 2020 года после завершения работ по устройству контактной сети.