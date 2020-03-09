ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси обещают морозы до –9°С совсем скоро

09.03.2020 18:22 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Уже в конце этой недели в Беларуси обещают мокрый снег, дождь, а местами — приличные морозы, сообщает Sputnik со ссылкой на республиканский гидрометцентр.

Холодать начнет уже в пятницу, 13 марта. Местами по республике ожидается дождь с мокрым снегом. Ночью будут слабые заморозки от -2°С до +5°С, а днем потеплеет максимум до +4 +11°С. Прогнозируется усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.

В субботу и воскресенье, 14 и 15 марта, обещают мокрый снег и дождь, на дороги вернется гололедица. Ночами будет холодать до -5 +3°С (при прояснениях даже до -9°С), а днем температура будет находиться в пределах 0 +6°С (и до +8°С по юго-западу).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже в конце этой недели в Беларуси обещают мокрый снег, дождь, а местами — приличные морозы, сообщает Sputnik со ссылкой на республиканский гидрометцентр.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске изменяются некоторые маршруты общественного транспорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика