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Пограничники Беларуси и Польши обсудили вопросы международной технической помощи

09.03.2020 18:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 5 по 6 марта в Бресте прошло третье заседание Управляющего комитета по проекту международной технической помощи «Совместные инициативы пограничных служб с целью повышения эффективности пограничного контроля и охраны госграницы».

Пограничники Беларуси и Польши обсудили вопросы международной технической помощи

В нем приняли участие представители Госпогранкомитета Беларуси, а также Подлясского и Надбужаньского отделов Пограничной стражи при МВД и администрации Польши.

Пограничники Беларуси и Польши обсудили вопросы международной технической помощи

В ходе встречи были подведены итоги реализации проекта за 2019 год, обсуждены вопросы, связанные с финансированием и закупками, согласованы совместные действия по подготовке отчетности, составлен предварительный график проведения обучающих мероприятий.

Пограничники Беларуси и Польши обсудили вопросы международной технической помощи
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В рамках посещения заставы «Томашовка» пограничники продемонстрировали польским коллегам оборудование, закупленное в 2019 году. Также на встрече стороны обсудили аспекты взаимодействия пограничных ведомств на совместном участке границы.

 
Теги: Брест
 
 
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  С 5 по 6 марта в Бресте прошло третье заседание Управляющего комитета по проекту международной технической помощи «Совместные инициативы пограничных служб с...
 
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