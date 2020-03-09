ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Среди обвиняемых по делу МН17 могут появиться Путин и Шойгу - The Insider

09.03.2020 18:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Во время судебного процесса по делу о катастрофе рейса МН17 среди обвиняемых может появиться и президент РФ Владимир Путин, что сделает его "токсичным" для международных контактов.

Об этом заявил российский журналист-расследователь, главный редактор The Insider Роман Доброхотов в эфире Радио Свобода во время трансляции, посвященной началу судебного процесса по делу МН17, сообщает Укринформ.

"Сейчас, например, на 9 Мая (президент Франции) Эмманюель Макрон намерен приехать в Москву, моральная готовность к "business as usual" имеется у многих европейских политиков. А теперь представьте, что кроме нынешних четырех обвиняемых среди обвиняемых появятся также Шойгу (министр обороны РФ Сергей Шойгу - ред.), Бортников (директор ФСБ РФ Александр Бортников - ред.) - и это, скорее всего, произойдет. Возможно, появится даже Владимир Путин. Конечно, политические потери от контактов с таким "токсичным" президентом будут значительно большими", - отметил Доброхотов.

По его мнению, главное значение судебного процесса в Гааге заключается именно в том, что он приведет к политическим потерям для России и Кремля.

Российский журналист-расследователь убежден, что Кремль не пойдет по пути Ирана, который признал уничтожение украинского авиалайнера под Тегераном, и будет продолжать отрицать свою причастность к уничтожению малайзийского самолета над Донбассом, ведь в противном случае руководству РФ придется признать факт вооруженной агрессии против Украины.

"Здесь ситуация совершенно иная, ведь Boeing был сбит над территорией Украины. Даже если они (руководство РФ - ред.) скажут, что это даже не солдат, а какой-то сепаратист нажал на кнопку, а руководство тут ни при чем, то это все равно будет признанием того, что тяжелая военная техника была отправлена ​​на территорию другого государства. А по всем определениям - и в соответствии с международными договорами, и российским уголовным правом, - это вооруженная агрессия в отношении другого государства", - заявил Доброхотов.

Он указал на то, что отправка такого типа вооружения на территорию другой страны не могла происходить без решения верховного главнокомандующего, которым в России является президент Владимир Путин.

"Понятно, что без решения верховного главнокомандующего отправить военную технику на территорию другой страны просто невозможно. Если они будут такое заявлять, что это была просто какая-то инициатива курской бригады - взять и похитить этот "Бук" и каким-то странным, мистическим образом, перевезти его через границу - то никто в это не поверит, это будет просто смешно", - заявил главный редактор издания, которое сделало несколько расследований относительно МН17 и нашло двоих генералов российского ГРУ, которых разыскивало международное следствие.

По убеждению Доброхотова, стратегия руководства РФ в отношении суда в Гааге по делу МН17 заключается в том, чтобы "отвлечь внимание от этого процесса, затянуть время побольше и снизить политические потери".

Как сообщал Укринформ, в Нидерландах 9 марта начался суд по делу уничтоженного самолета рейса МН17.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная Совместная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В мая 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению "Бука" - это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов (все трое - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время судебного процесса по делу о катастрофе рейса МН17 среди обвиняемых может появиться и президент РФ Владимир Путин, что сделает его "токсичным" для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пограничники Беларуси и Польши обсудили вопросы международной технической помощи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика