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Заставили? Солдаты под Пуховичами отравились, попробовав... взрывчатку

09.03.2020 17:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Военнослужащие в Пуховичском гарнизоне отравились взрывчатым веществом.



Об этом TUT.BY рассказала официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик.

Напомним, в пятницу 6 марта, стало известно, что в одной из воинских частей Пуховичского гарнизона накануне ночью госпитализировали 13 военнослужащих. С диагнозом «отравление» их доставили в главный военный клинический медицинский центр Вооруженных сил в Минске.

Как оказалось, речь идет о военнослужащих военной части в Марьиной Горке.

— В белорусской армии нет традиции посвящения, когда новобранцы едят тротил. У военнослужащих, действительно, в тот день была стрельба, но лишь часть из них — 13 человек — почувствовали себя не очень хорошо. Как удалось выяснить, эта группа солдат действительно попробовала взрывчатое вещество. Почему они это сделали, военнослужащие не уточняют, — пояснила Наталья Гаврусик.


Оказывается, похожая традиция есть у российских саперов, и случаи, когда военнослужащие пробуют взрывчатку во время обряда посвящения, там бывали.

Военнослужащие из Марьиной Горки до сих пор в госпитале, их жизни ничто не угрожает.
 
Теги: Минск
 
 
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Военнослужащие в Пуховичском гарнизоне отравились взрывчатым веществом.
 
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