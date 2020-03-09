Церемония зажжения огня Олимпиады-2020 из-за коронавируса пройдет без зрителей

УНИАН. Церемония зажжения огня Олимпийских игр в Токио-2020 будет проходить без зрителей из-за распространения коронавируса в Европе, пишет





Такое решение принял Олимпийский комитет Греции, сообщает пресс-служба организации.





Событие запланировано на 12 марта в Древней Олимпии на полуострове Пелопоннес. Ожидается, что присутствовать при зажжении факелов будут всего порядка ста человек. Церемония будет проходить без зрителей впервые за 35 лет. Посетить церемонию смогут только представители Международного олимпийского комитета и организаторы Игр-2020, а для журналистов будет "крайне ограниченная" аккредитация.





Изначально ожидалось, что посмотреть зажжение огня захотят несколько тысяч зрителей.





Напомним, эстафету впервые в истории начнет женщина - олимпийская чемпионка по стрельбе Анна Коракаки, представляющая Грецию. Огонь должен покинуть Грецию 19 марта, после чего будет доставлен в Японию. Олимпиада-2020 в Токио запланирована на 24 июля - 9 августа. В Греции уже зафиксировано более 70 случаев заражения китайским коронавирусом, но летальных случаев нет. В мире вирусом заразилось уже более ста тысяч человек, а более трех тысяч людей скончались.