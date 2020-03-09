ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Церемония зажжения огня Олимпиады-2020 из-за коронавируса пройдет без зрителей

09.03.2020 19:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Официальная церемония состоится в Греции.

Церемония зажжения огня Олимпийских игр в Токио-2020 будет проходить без зрителей из-за распространения коронавируса в Европе, пишет УНИАН.

Такое решение принял Олимпийский комитет Греции, сообщает пресс-служба организации. 

Событие запланировано на 12 марта в Древней Олимпии на полуострове Пелопоннес. Ожидается, что присутствовать при зажжении факелов будут всего порядка ста человек. Церемония будет проходить без зрителей впервые за 35 лет. Посетить церемонию смогут только представители Международного олимпийского комитета и организаторы Игр-2020, а для журналистов будет "крайне ограниченная" аккредитация. 

Изначально ожидалось, что посмотреть зажжение огня захотят несколько тысяч зрителей. 

Напомним, эстафету впервые в истории начнет женщина - олимпийская чемпионка по стрельбе Анна Коракаки, представляющая Грецию. Огонь должен покинуть Грецию 19 марта, после чего будет доставлен в Японию. Олимпиада-2020 в Токио запланирована на 24 июля - 9 августа. В Греции уже зафиксировано более 70 случаев заражения китайским коронавирусом, но летальных случаев нет. В мире вирусом заразилось уже более ста тысяч человек, а более трех тысяч людей скончались.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Нигерии футболист скончался после столкновения с игроком соперников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика