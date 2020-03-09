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В Нигерии футболист скончался после столкновения с игроком соперников

09.03.2020 19:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Нигерии во время матча после столкновения с игроком команды соперников скончался футболист Насавары Юнайтед Чиеме Мартинс.

Об этом в Twitter сообщил журналист Goal.com Шина Олударе, пишет журнал "Новое время".

Роковой для футболиста стала игра против Катсины Юнайтед. После столкновения с игроком другой команды Мартинс упал на газон и уже не смог подняться.

Медицинские работники, присутствовавшие на матче, сразу же бросились оказывать пострадавшему помощь. Ими было принято решение о немедленной транспортировке футболиста в больницу.

Однако доставить Мартинса в медицинское учреждение не смогли из-за того, что не удалось завести автомобиль скорой помощи.

Когда стало известно, что жизнь футболиста спасти не удалось, его одноклубники расплакались прямо на поле.
 
 
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В Нигерии во время матча после столкновения с игроком команды соперников скончался футболист Насавары Юнайтед Чиеме Мартинс.
 
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