Глава СК предложил ограничиться административкой за лайкание порно

Onliner.by . Так, одно из предложений Носкевича касается криптовалют: например, если преступление касается крипто валюты , то возникает необходимость изъять ее — а сейчас сделать это нельзя, пишет





Кроме этого, председатель СК напомнил, что выступал за смягчение наказания за распространение материалов порнографического характера, если речь идет о ситуациях вида «поставил лайк видео»:





— Мы исходим из того, что такого рода действия обладают невысокой общественной опасностью и их можно отрегулировать административно-правовыми методами. С учетом того, что в настоящий момент идет общественное обсуждение новой редакции административного кодекса, я полагаю уместным вернуться еще раз к рассмотрению этого вопроса и такого рода действия регулировать в пределах административного кодекса.





Касается это не конкретно лайков, но еще и, например, репостов видео и другого «взрослого» контента. Однако при таком же повторном нарушении закона уже придется отвечать по уголовной статье.





Другой нюанс: при осмотре места происшествия и обысках специалистам могут разрешить копирование информации с электронных носителей, в то время как сейчас устройства изымают, и это порой может парализовать деятельность субъектов хозяйствования.