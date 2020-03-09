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Глава СК предложил ограничиться административкой за лайкание порно

09.03.2020 18:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич в программе «Неделя» на канале СТВ рассказал о возможных изменениях в Уголовный кодекс.

Так, одно из предложений Носкевича касается криптовалют: например, если преступление касается криптовалюты, то возникает необходимость изъять ее — а сейчас сделать это нельзя, пишет Onliner.by.

Кроме этого, председатель СК напомнил, что выступал за смягчение наказания за распространение материалов порнографического характера, если речь идет о ситуациях вида «поставил лайк видео»:

— Мы исходим из того, что такого рода действия обладают невысокой общественной опасностью и их можно отрегулировать административно-правовыми методами. С учетом того, что в настоящий момент идет общественное обсуждение новой редакции административного кодекса, я полагаю уместным вернуться еще раз к рассмотрению этого вопроса и такого рода действия регулировать в пределах административного кодекса.

Касается это не конкретно лайков, но еще и, например, репостов видео и другого «взрослого» контента. Однако при таком же повторном нарушении закона уже придется отвечать по уголовной статье.

Другой нюанс: при осмотре места происшествия и обысках специалистам могут разрешить копирование информации с электронных носителей, в то время как сейчас устройства изымают, и это порой может парализовать деятельность субъектов хозяйствования.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Председатель Следственного комитета Иван Носкевич в программе «Неделя» на канале СТВ рассказал о возможных изменениях в Уголовный кодекс.
 
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