|
Пять новых российских поставщиков готовы поставлять нефть в Беларусь
Источник материала: Партизан
Они поставят 200 тысяч тонн нефти.
Пять небольших российских компаний поставят в Беларусь в марте 200 тыс. т нефти, сообщил корреспонденту
"Пять новых для нашей страны поставщиков суммарно отправят в Беларусь в марте около 200 тыс. т нефти. Это помимо "Сафмара", у которого в марте 300 тыс. т", - сказал Александр Тищенко.
Он уточнил, что поставки идут по цене без премии, как и добивалась белорусская сторона.
Что касается возможных поставок от этих небольших российских компаний в апреле, то, по словам пресс-секретаря, по этому вопросу еще предстоит работа, которая будет проводиться с учетом ситуации на мировом нефтяном рынке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они поставят 200 тысяч тонн нефти.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)