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25-летний вэн Chevrolet Express получил новый 6,6-литровый мотор V8

09.03.2020 20:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Семейство микроавтобусов и фургонов Chevrolet Express дебютировало в далеком 1995 году и с тех выпускается без видимых изменений. Обновление внешности состоялось 17 лет назад, а на 26 году конвейерной жизни «рабочая лошадка» Chevrolet получила новый двигатель.


Несмотря на почтенный возраст, Express по-прежнему является важной для американской гаммы Chevrolet моделью и одной из «дойных коров» для концерна General Motors в целом. О том, когда Express наконец-то сменит поколение, пока остается только догадываться, а тем временем на выставке Work Truck Show в Индианаполисе Chevrolet объявила о важной обновке, которую получат машины 2021 модельного года.


Это атмосферная V-образная «восьмерка» объемом 6,6 л, без малого год назад появившаяся на новых пикапах Chevrolet Silverado серии Heavy Duty. Оснащенный непосредственным впрыском мотор сохранил неприхотливую конструкцию с единственным распредвалом и системой газораспределения с двумя клапанами на цилиндр, но, как сообщает пресс-служба Chevrolet, мощность по сравнению с прежним 6-литровым двигателем V8 Vortec выросла на 17%, а крутящий момент на 24% — до 401 л. с. и 628 Нм.


Помимо фургонов и микроавтобусов Express новый двигатель получит также версия Cutaway — шасси с кабиной для установки различных кузовных надстроек. В Chevrolet рассчитывают, что на модификации с новым V8, как и в случае с прежним мотором, будет приходиться до 70% от всего спроса на модель.


Кроме «восьмерки», для семейства Express доступны также 276-сильный V6 объемом 4,3 л и 2,8-литровая дизельная «четверка» мощностью 181 л.с. Продажи фургонов и вэнов с новым мотором начнутся этим летом.

 
 
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На 26-м году конвейерной жизни «рабочая лошадка» Chevrolet Express получила новый двигатель.
 
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