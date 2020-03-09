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Лукашенко пообещал владельцам электромобилей налоговые льготы
09.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Налоговые и другие льготы получат владельцы электромобилей в Беларуси. Такие меры предполагает ввести правительство, чтобы привлечь внимание водителей к данному виду транспорта. Новый документ обсудил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров.
По мнению главы государства, развитие электротранспорта в стране пока не получает должного импульса. Чтобы сделать это направление популярным, он лично протестировал электромобиль, а после поручил Академии наук разработать собственную версию такого авто.
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Президент Беларуси лично протестировал электромобиль, а после поручил Академии наук разработать собственную версию такого авто.
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