Лукашенко пообещал владельцам электромобилей налоговые льготы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Налоговые и другие льготы получат владельцы электромобилей в Беларуси. Такие меры предполагает ввести правительство, чтобы привлечь внимание водителей к данному виду транспорта. Новый документ обсудил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров.

«Неопределенность с ценой на нефть показывает, что электротранспорт обладает колоссальным потенциалом. Дело даже не в нефти. Дело в том, что это перспектива. Все страны, не имеющие под землей огромных запасов, давно сориентировались на электротранспорт. Нам сам Бог велел. Мы завтра-послезавтра вводим два блока электростанции», – отметил президент Беларуси Александр Лукашенко.

По мнению главы государства, развитие электротранспорта в стране пока не получает должного импульса. Чтобы сделать это направление популярным, он лично протестировал электромобиль, а после поручил Академии наук разработать собственную версию такого авто.