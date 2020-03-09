Из запаса призовут более тысячи военнослужащих — начался второй этап проверки Вооруженных сил

Александр Вольфович сообщил, что в высшие степени боевой готовности приводится ряд воинских частей и подразделений Вооруженных сил, более тысячи военнослужащих будут призваны из запаса. Всего будет задействовано около шести тысяч военнослужащих и более двухсот единиц техники.





Цель — проверка способности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью, а также совершенствование тактической выучки войск. Завершится проверка комплексным тактическим учением.





Напомним, первый этап проверки ВС стартовал 30 января. Проверки могут проходить несколько раз в год. Осенью 2018 года призывали около 650 военнообязанных из запаса, весной 2018 года — около двух тысяч, зимой 2019 года — около 1400 резервистов.