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Из запаса призовут более тысячи военнослужащих — начался второй этап проверки Вооруженных сил
Источник материала: Партизан
По распоряжению министра обороны 9 марта в Вооруженных силах начался второй этап комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности войск, рассказал начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны, генерал-майор Александр Вольфович, пишет
Александр Вольфович сообщил, что в высшие степени боевой готовности приводится ряд воинских частей и подразделений Вооруженных сил, более тысячи военнослужащих будут призваны из запаса. Всего будет задействовано около шести тысяч военнослужащих и более двухсот единиц техники.
Цель — проверка способности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью, а также совершенствование тактической выучки войск. Завершится проверка комплексным тактическим учением.
Напомним, первый этап проверки ВС стартовал 30 января. Проверки могут проходить несколько раз в год. Осенью 2018 года призывали около 650 военнообязанных из запаса, весной 2018 года — около двух тысяч, зимой 2019 года — около 1400 резервистов.
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По распоряжению министра обороны 9 марта в Вооруженных силах начался второй этап комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности войск, рассказал...
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