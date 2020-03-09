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Из запаса призовут более тысячи военнослужащих — начался второй этап проверки Вооруженных сил

09.03.2020 20:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По распоряжению министра обороны 9 марта в Вооруженных силах начался второй этап комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности войск, рассказал начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны, генерал-майор Александр Вольфович, пишет TUT.BY.



Александр Вольфович сообщил, что в высшие степени боевой готовности приводится ряд воинских частей и подразделений Вооруженных сил, более тысячи военнослужащих будут призваны из запаса. Всего будет задействовано около шести тысяч военнослужащих и более двухсот единиц техники.

Цель — проверка способности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью, а также совершенствование тактической выучки войск. Завершится проверка комплексным тактическим учением.

Напомним, первый этап проверки ВС стартовал 30 января. Проверки могут проходить несколько раз в год. Осенью 2018 года призывали около 650 военнообязанных из запаса, весной 2018 года — около двух тысяч, зимой 2019 года — около 1400 резервистов.
 
 
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По распоряжению министра обороны 9 марта в Вооруженных силах начался второй этап комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности войск, рассказал...
 
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