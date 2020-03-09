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Житель Кореличского района, который боролся с государством несколько лет, решил уехать из Беларуси

09.03.2020 20:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Он долгое время пытался восстановиться на своем рабочем месте.

У Рустама Бабакулыева был длительный конфликт с местным начальством. На этом фоне его семья с тремя детьми оказались в тяжелом материальном положении. Теперь Рустам собирается уезжать из Беларуси в Россию, к брату, сообщает belsat.eu.

Несколько лет назад Рустама Бабакулыева уволили с животноводческой фермы, потому что тот не захотел подписывать дополнительных трудовых договоров, то есть делать больше за тот самый заработок. С тех пор Бабакулыев много раз жаловался во все инстанции, требуя восстановить его на рабочем месте, чтобы «работать по-человечески».

Семья Рустама, в том числе трое несовершеннолетних детей, оказались в бедственном положении, потому что реально работала только жена Бабакулыева. Работы для мужа в Великой Слободе под Кореличами попросту не нашлось. Семью признали социально опасной, поставили на учет.

«Сейчас они хотят детей забрать»


Сейчас Рустам Бабакулыев столкнулся с угрозами депортации, так как является гражданином Туркменистана. И это несмотря на то, что он имеет вид на жительство в Беларуси до 2023-го года. В посольстве Туркменистана мужчину заверили в том, что все нормально, но Бабакулыев ссылается на свой собственный опыт, когда в 2000-х его насильно вывезли в Оршу с целью депортировать и разрушили первую семью.

«Сейчас они хотят детей забрать, лишить меня родительских прав, угрожают, – растерянно говорит Рустам, – Но я не хочу заново терять семью. Поэтому решил, что будем уезжать. Скорее всего в Россию».

В России у Рустама живет родной брат, который, вероятно, и поможет самому Рустаму и его семье в первое время. В то, что можно добиться правды по закону и вернуться на свое рабочее место здесь, в Беларуси, Бабакулыев уже не верит.

«Связывались с правозащитниками, но результата никакого»


В плане коммуникации со СМИ Рустаму все время помогал Николай Чаготко из Корелич – руководитель отделения Белорусской Христианской Демократии в районе. По словам Николая, по делу Бабакулыева он неоднократно просил помощи у негосударственных структур, но так и не дождался.

«Связывались с правозащитниками, но результата никакого, – рассказывает Николай Чаготка, – говорят или «пусть идет работает», или – «пусть подает в суд». А где деньги взять на юриста, на адвоката? Как это сделать? Проконсультироваться? Никто не говорит. А на человека в это время давят, создают нечеловеческие условия и ему, и детям. Детей без причины в розыск объявляют, когда они с матерью в Минске находятся. Ну как это? Поэтому Рустам и решил в конце концов покинуть страну».
 
Теги: Минск
 
 
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