Житель Кореличского района, который боролся с государством несколько лет, решил уехать из Беларуси

belsat.eu . У Рустама Бабакулыева был длительный конфликт с местным начальством. На этом фоне его семья с тремя детьми оказались в тяжелом материальном положении. Теперь Рустам собирается уезжать из Беларуси в Россию, к брату, сообщает





Несколько лет назад Рустама Бабакулыева уволили с животноводческой фермы, потому что тот не захотел подписывать дополнительных трудовых договоров, то есть делать больше за тот самый заработок. С тех пор Бабакулыев много раз жаловался во все инстанции, требуя восстановить его на рабочем месте, чтобы «работать по-человечески».





Семья Рустама, в том числе трое несовершеннолетних детей, оказались в бедственном положении, потому что реально работала только жена Бабакулыева. Работы для мужа в Великой Слободе под Кореличами попросту не нашлось. Семью признали социально опасной, поставили на учет.





«Сейчас они хотят детей забрать»





Сейчас Рустам Бабакулыев столкнулся с угрозами депортации, так как является гражданином Туркменистана. И это несмотря на то, что он имеет вид на жительство в Беларуси до 2023-го года. В посольстве Туркменистана мужчину заверили в том, что все нормально, но Бабакулыев ссылается на свой собственный опыт, когда в 2000-х его насильно вывезли в Оршу с целью депортировать и разрушили первую семью.





«Сейчас они хотят детей забрать, лишить меня родительских прав, угрожают, – растерянно говорит Рустам, – Но я не хочу заново терять семью. Поэтому решил, что будем уезжать. Скорее всего в Россию».





В России у Рустама живет родной брат, который, вероятно, и поможет самому Рустаму и его семье в первое время. В то, что можно добиться правды по закону и вернуться на свое рабочее место здесь, в Беларуси, Бабакулыев уже не верит.





«Связывались с правозащитниками, но результата никакого»





В плане коммуникации со СМИ Рустаму все время помогал Николай Чаготко из Корелич – руководитель отделения Белорусской Христианской Демократии в районе. По словам Николая, по делу Бабакулыева он неоднократно просил помощи у негосударственных структур, но так и не дождался.



