ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пьяный водитель насмерть сбил женщину на велосипеде на встречной полосе и скрылся

09.03.2020 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Утром 9 марта 2020 года в оперативно-дежурную часть ГАИ Бреста обратился мужчина. Он сообщил, что на автодороге Н-855 неподалеку от деревни Лесково лежит женщина без признаков жизни, а рядом с ней – велосипед. Также он сказал, что на место происшествия вызвал скорую помощь.

Пьяный водитель насмерть сбил женщину на велосипеде на встречной полосе и скрылся

Как было установлено впоследствии, ДТП произошло 8 марта около 21:00. По предварительной информации, водитель «Ауди 100» за 200 метров до указанной деревни выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на 60-летнюю местную жительницу. От полученных травм сельчанка скончалась на месте происшествия. Водитель скрылся.

Всего несколько часов понадобилось сыщикам и инспекторам ГАИ УВД Брестского облисполкома и Кобринского РОВД, чтобы установить личность мужчины. Им оказался 42-летний ранее не судимый житель Кобринского района. В момент задержания он был пьян, а автомобиль с характерными повреждениями находился в гараже.

Следователями дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в ГАИ Бреста, в прошлом году произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, после совершения которых водители скрылись. В них погибли трое и ранены 16 участников дорожного движения. В 16-ти случаях личности скрывшихся водителей были установлены, они задержаны.

Граждане! Не оставайтесь равнодушными и безучастными, если вам известно, что автомашиной управляет пьяный водитель. Сообщите об этом по телефону милиции 102.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Утром 9 марта 2020 года в оперативно-дежурную часть ГАИ Бреста обратился мужчина. Он сообщил, что на автодороге Н-855 неподалеку от деревни Лесково лежит женщина без...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Лёзненскім раёне легкавік сутыкнуўся з прыпаркаванай фурай, ёсць ахвяра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика