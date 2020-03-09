Пьяный водитель насмерть сбил женщину на велосипеде на встречной полосе и скрылся

Источник материала: Виртуальный Брест

Утром 9 марта 2020 года в оперативно-дежурную часть ГАИ Бреста обратился мужчина. Он сообщил, что на автодороге Н-855 неподалеку от деревни Лесково лежит женщина без признаков жизни, а рядом с ней – велосипед. Также он сказал, что на место происшествия вызвал скорую помощь.





Как было установлено впоследствии, ДТП произошло 8 марта около 21:00. По предварительной информации, водитель «Ауди 100» за 200 метров до указанной деревни выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на 60-летнюю местную жительницу. От полученных травм сельчанка скончалась на месте происшествия. Водитель скрылся.

Всего несколько часов понадобилось сыщикам и инспекторам ГАИ УВД Брестского облисполкома и Кобринского РОВД, чтобы установить личность мужчины. Им оказался 42-летний ранее не судимый житель Кобринского района. В момент задержания он был пьян, а автомобиль с характерными повреждениями находился в гараже.

Следователями дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в ГАИ Бреста, в прошлом году произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, после совершения которых водители скрылись. В них погибли трое и ранены 16 участников дорожного движения. В 16-ти случаях личности скрывшихся водителей были установлены, они задержаны.

Граждане! Не оставайтесь равнодушными и безучастными, если вам известно, что автомашиной управляет пьяный водитель. Сообщите об этом по телефону милиции 102.