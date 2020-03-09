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Борис Коляда о победе в первом туре финала Молодёжной лиги России: игра была больше психологическая

09.03.2020 23:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На победной ноте завершила домашний этап Молодежной волейбольной лиги России «Минчанка-2». Столичный коллектив 8 марта переиграл саратовский «Протон-2», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Борис Коляда о победе в первом туре финала Молодёжной лиги России: игра была больше психологическая

Наши девушки довольно легко расправились с соперницами: 25:19, 25:16 и снова 25:19. Счет по партиям 3:0 в пользу подопечных Бориса Коляды. В пяти поединках «Минчанка-2» сумела четырежды победить и набрать 11 балов. Это первое место в промежуточном протоколе финального этапа.

Борис Коляда о победе в первом туре финала Молодёжной лиги России: игра была больше психологическая

Борис Коляда, главный тренер ВК «Минчанка-2»:
Доволен игрой в плане победы. Но игра уже была, в общем-то, больше психологическая, чем можно говорить о каких-то технических вариантах или тактических. Потому что устали, действительно устали. За восемь дней сыграли пять игр из пяти партий.

Борис Коляда о победе в первом туре финала Молодёжной лиги России: игра была больше психологическая

Дарья Борис, нападающая ВК «Минчанка-2»:
Мы собрались на последних силах. Нам очень важна была эта победа, потому что им терять было нечего, а нам нужно было удержать лидерство свое.

Мы рвемся в бой в каждой игре и готовы всегда побеждать. Постараемся собраться и все-таки поаккуратнее где-то выполнить тот или иной элемент. Хочется чего-то добиться, и будем стараться изо всех сил. Просто характер показывать.

Борис Коляда о победе в первом туре финала Молодёжной лиги России: игра была больше психологическая

Решающий второй финальный тур состоится в Казани.

Люди в материале: Борис Коляда, Дарья Борис

 
 
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Новости Беларуси. На победной ноте завершила домашний этап Молодежной волейбольной лиги России «Минчанка-2». Столичный коллектив 8 марта переиграл саратовский...
 
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