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Борис Коляда о победе в первом туре финала Молодёжной лиги России: игра была больше психологическая
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На победной ноте завершила домашний этап Молодежной волейбольной лиги России «Минчанка-2». Столичный коллектив 8 марта переиграл саратовский «Протон-2», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наши девушки довольно легко расправились с соперницами: 25:19, 25:16 и снова 25:19. Счет по партиям 3:0 в пользу подопечных Бориса Коляды. В пяти поединках «Минчанка-2» сумела четырежды победить и набрать 11 балов. Это первое место в промежуточном протоколе финального этапа.
Борис Коляда, главный тренер ВК «Минчанка-2»:
Дарья Борис, нападающая ВК «Минчанка-2»:
Мы рвемся в бой в каждой игре и готовы всегда побеждать. Постараемся собраться и все-таки поаккуратнее где-то выполнить тот или иной элемент. Хочется чего-то добиться, и будем стараться изо всех сил. Просто характер показывать.
Решающий второй финальный тур состоится в Казани.
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Новости Беларуси. На победной ноте завершила домашний этап Молодежной волейбольной лиги России «Минчанка-2». Столичный коллектив 8 марта переиграл саратовский...
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