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Из запаса призовут более 1000 человек. В армии Беларуси начался второй этап комплексной проверки войск

09.03.2020 22:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 1 000 человек призовут из запаса во время второго этапа проверки белорусской армии. Ряд воинских частей приведут в состояние высшей степени боевой готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из запаса призовут более 1000 человек. В армии Беларуси начался второй этап комплексной проверки войск

На втором этапе проверят способность военных выполнять задачи и днем и ночью, оценят состояние вооружения.

Из запаса призовут более 1000 человек. В армии Беларуси начался второй этап комплексной проверки войск

Задействованы будут около 6 000 военнослужащих и более 200 единиц техники. Основное внимание уделят организации взаимодействия, управления и всестороннего обеспечения войск.

Из запаса призовут более 1000 человек. В армии Беларуси начался второй этап комплексной проверки войск

Александр Вольфович, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:
Как и введено у нас в практику, состав войск, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться. В ходе проверки войскам придется выполнить ряд задач по свершению маршей, размещению на местности, фортификационному оборудованию районов, организации различных видов охранения, выполнению задач в разных видах боевых и специальных действий.

Из запаса призовут более 1000 человек. В армии Беларуси начался второй этап комплексной проверки войск

Также будет продолжена практика двустороннего противоборства, защиты личного состава от применения высокоточного оружия в условиях широкого применения средств радиоэлектронной борьбы, а также применения беспилотных летательных аппаратов.

Из запаса призовут более 1000 человек. В армии Беларуси начался второй этап комплексной проверки войск

В завершение пройдут комплексные тактические учения, которые позволят оценить готовность и способность войск выполнять поставленные задачи.

Из запаса призовут более 1000 человек. В армии Беларуси начался второй этап комплексной проверки войск

Люди в материале: Александр Вольфович

 
 
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Новости Беларуси. Более 1 000 человек призовут из запаса во время второго этапа проверки белорусской армии. Ряд воинских частей приведут в состояние высшей степени...
 
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