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Тренер БАТЭ о матче с «Динамо»: в середине первого тайма стали очень много ошибаться. Моей задачей было приободрить

09.03.2020 23:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Два матча прошли в рамках четвертьфинала футбольного Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тренер БАТЭ о матче с «Динамо»: в середине первого тайма стали очень много ошибаться. Моей задачей было приободрить

Центральный поединок был сыгран в Минске, где сошлись два самых титулованных клуба нашей страны: столичное «Динамо» и борисовский БАТЭ.

Тренер БАТЭ о матче с «Динамо»: в середине первого тайма стали очень много ошибаться. Моей задачей было приободрить

Первыми нанесли удар «бело-синие». Шла 35-я минута встречи, когда Эдгар Олехнович вывел хозяев поля вперед. Но радость болельщиков «бело-синих» была недолгой: под занавес первого тайма борисовчане счет сравняли. Статус-кво в поединке восстановил Максим Скавыш. Во второй части встречи БАТЭ забрал мяч под свой контроль и смог реализовать территориальное преимущество в гол. На 63-й минуте классным ударом со штрафного отличился Павел Нехайчик. «Динамо» имело возможности отыграться, но реализация подвела команду Сергея Гуренко.

Тренер БАТЭ о матче с «Динамо»: в середине первого тайма стали очень много ошибаться. Моей задачей было приободрить

БАТЭ победил 2:1. Ответная игра уже 14 марта.

Тренер БАТЭ о матче с «Динамо»: в середине первого тайма стали очень много ошибаться. Моей задачей было приободрить

Кирилл Альшевский, главный тренер ФК БАТЭ:
В середине первого тайма стали очень много ошибаться, причем в простых ситуациях. Моей основной задачей было сказать, что ничего страшного не происходит. Если мы отступим от своего плана – тогда у нас точно будут проблемы. Поэтому нужно гнуть свою линию.

В принципе, учитывая то, как мы начали второй тайм, до забитого гола, в принципе, показывал, что то, что мы хотели сделать, у нас плюс-минус получалось.

Тренер БАТЭ о матче с «Динамо»: в середине первого тайма стали очень много ошибаться. Моей задачей было приободрить

Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:
Первый тайм мы да, проиграли. Если так сказать в целом по игре, то, конечно, я ребятами в основном доволен. Их самоотдачей доволен. Да, мастерства, конечно, не хватает, но оно не приходит за один день.

Через четыре дня у нас будет второй тайм, поэтому надо подготовиться. Я думаю, что и БАТЭ будет уже играть по результату.

Тренер БАТЭ о матче с «Динамо»: в середине первого тайма стали очень много ошибаться. Моей задачей было приободрить

В Жодино «Торпедо-БелАЗ» проиграл действующему обладателю трофея солигорскому «Шахтеру».

Люди в материале: Кирилл Альшевский, Сергей Гуренко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Два матча прошли в рамках четвертьфинала футбольного Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Центральный поединок был сыгран в...
 
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