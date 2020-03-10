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Приложение для поиска свободных парковок разрабатывают в Минске

10.03.2020 00:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Решить вопрос с парковкой еще на пути к ней. Удобное приложение для водителей разрабатывают в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Приложение для поиска свободных парковок разрабатывают в Минске

С его помощью можно будет узнать о наличии свободных мест на всех парковках города. Причем как государственных, так и частных. Специально для этого сейчас работают над созданием единой базы всех парковок столицы. Приложение может появится в ближайшие месяцы.

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Новости Беларуси. Решить вопрос с парковкой еще на пути к ней. Удобное приложение для водителей разрабатывают в столице, сообщили в программе «Столичные...
 
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