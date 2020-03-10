Заплати налоги и не спи спокойно

Источник материала: Ежедневник

Министерство по налогам и сборам пока не готово к тому, чтобы наладить полноценное налогообложение фрилансеров, работающих в интернете. Им не предоставлена возможность для декларирования своих доходов, но ответственность не снимается.

31 марта в Беларуси заканчивается крайний срок подачи налоговых деклараций физическими. Однако, к сожалению, в Беларуси пока не созданы подходящие правовые условия, чтобы добросовестные граждане могли заплатить налоги и спать спокойно. В итоге даже очень многие из тех, кто хотел бы задекларировать свои доходы, не имеют возможности этого сделать и, соответственно, не могут спать спокойно.

Непродуманность

К сожалению, действия Министерства по налогам и сборам по вопросам налогообложения физических лиц пока вызывают больше вопросов, чем желание заплатить и спать спокойно. Например, на сайте МНС в разделе налогообложения физических лиц висит пояснение «Кто ДОЛЖЕН представить налоговую декларацию по подоходному налогу с физических лиц за 2019 год (далее – налоговая декларация) и ЗАПЛАТИТЬ налог», состоящее из пяти пунктов. В п.5 «Иные доходы», указывалось, что «Перечень иных доходов, подлежащих налогообложению, содержится в статье 219 Налогового кодекса Республики Беларусь» и давалась ссылка. При переходе открывалась другая страница сайта МНС, где черным по белому было указано, что ст.219 исключена из Налогового кодекса Беларуси. Если человек не знаком с указанным кодексом, то он вполне мог удовлетвориться данным пояснением, думая, что ему не нужно подавать налоговую декларацию и уплачивать налог. Налоговая ловушка для ничего не подозревающих налогоплательщиков заключалась в том, что на самом деле ст.219 не исключалась из Налогового кодекса Беларуси, и она содержит еще много оснований для подачи декларации и уплаты налога кроме тех, которые указаны на сайте МНС. Злополучная ссылка и страница с недостоверной информацией были удалены с сайта МНС только к концу февраля текущего года, но ведь кто-то наверняка уже взял на веру эту информацию, не подозревая о последствиях.

Можно вспомнить и злосчастные декреты о тунеядцах, которые кроме головной боли и лишних расходов ничего государству не принесли. Да, теперь так называемые тунеядцы будут производить оплату субсидируемых государством услуг по 100% стоимости. Однако, как отмечают эксперты, затраты на выявление этих лиц все равно превысят суммы, полученные от них. А ведь в Беларуси много лиц, которые зарабатывают много и хотят платить налоги, но просто не имеют такой возможности. При этом Министерство по налогам и сборам даже не думает о том, что такую возможность дать, но зато готово наказать, если с доходов не будет уплачен налог. Иными словами, ответственность есть, а возможности заплатить налоги – нет. Речь в первую очередь идет о так называемых фрилансерах, которые зарабатывают в интернете.

Большая армия налогоплательщиков

Сегодня жители Беларуси могут воспользоваться большим количеством бирж, предлагающих самую различную подработку. Согласно подсчетам самих фрилансеров, сейчас в интернете работает более 130 бирж фрилансеров, где жители Беларуси могут найти себе работу или приработок. Только за последний год появилось около 20 новых площадок. Художники, копирайтеры, поэты, веб-разработчики, пиарщики, сео-специалисты – кого только нельзя найти на этих биржах. По оценкам экспертов, только в Беларуси около 300 тыс. фрилансеров. Некоторые и вовсе называют цифру в 500 тыс., оперируя тем обстоятельством, что фриланс в качестве основного места работы или приработка сегодня использует каждый второй, имеющий высшее образование.

С налогообложением фрилансеров-ремесленников, ИПшников и физлиц, которые могут осуществлять свою деятельность через уплату единого налога, казалось бы все достаточно просто. Например, теперь разработчикам веб-сайтов нет необходимости даже регистрироваться в качестве ИП, можно как физлицо оказывать услуги и платить единый налог. На самом деле, проблем более чем достаточно.

Начнем с того, что есть огромная масса фрилансеров, которые не подпадают под определение ремесленников или плательщиков единого налога. Правда, есть еще «иная деятельность по созданию предметов творчества», куда в принципе можно отнести все, что угодно, но в Беларуси это чревато.

Во-первых, по большому счету любая работа в той или иной степени является созданием предметов творчества. Например, если ты сделал в квартире заказчика уникальный потолок – это предмет творчества или оказание услуг по ремонту? Даже Министерство по налогам и сборам признает, что «актах законодательства не закреплено понятие "предмет творчества". В общепринятом понятии предмет - это какая-либо вещь, конкретный материальный объект. Творчество - процесс деятельности, направленный на создание новых объектов на основе новых, оригинальных идей или замыслов, в которые автор вкладывает свои индивидуальные способности и навыки, делающие его изделие индивидуальным. При этом полагаем, что основная особенность творчества - уникальность изготавливаемого изделия, невозможность изготовления полностью идентичного изделия».

Получается, что если потолок исполнен в единственном виде, то это творчество? А если похожий, но размером меньше? Опять же непонятно, в какой степени потолки должны разниться, чтобы считаться предметом творчества. Тут все зависит от того, как в конкретной ситуации решит конкретный чиновник.

Во-вторых, если сумма годового дохода от ремесленной деятельности в 100 раз превышает одну базовую величину, то придется платить 10% с лишних доходов. А это опять же декларирование, с которым большие проблемы. Например, разработчики веб-сайтов точно превышают установленный лимит.

Хочется, но неможется

Проблема с декларирование для фрилансеров заключается в том, что большинство заказчиков на биржах– анонимы. Исполнители, как правило, знают лишь никнейм заказчика. Это может быть Лора, Вонланд, Летучая мышь или Серый волк. При этом биржа не имеет права разглашать личные данные своих пользователей. По сути, фрилансеры даже не знают, для кого выполняют заказ, для физического или юридического лица. Есть исключения, но их немного.

Между тем, в налоговой декларации необходимо полностью указать не только ФИО или наименование юрлица, но также адрес. «Ежедневник» специально поинтересовался в Министерстве по налогам и сборам, как быть, если фрилансер хочет задекларировать свои доходы, но не может указать, от кого они получены, и тем более указать адрес. В МНС ответили, что ФИО или наименование юрлица нужно указать обязательно, как и их адрес. Получается, что фрилансеры даже если хотят задекларировать свои доходы и заплатить налоги, просто не могут этого сделать. При этом ответственности за сокрытие доходов и неуплату налогов с них никто не снимает.

Например, в интернете сейчас очень популярны дизайнерские услуги. Разработка дизайна квартиры стоит около 500 долларов, дома до 1000. Даже разработку дизайна офиса заказывают - тут даже один заказ установленный лимит может превысить. С одной стороны, можно заплатить ремесленный сбор, а с другой – даже начинающий дизайнер на квартирах легко превышает планку дохода в 100 базовых величин. Поэтому даже заплатив единый сбор или налоги с доходов, полученных только от известных лиц, такой фрилансер все равно не сможет спать спокойно.

Кстати, большинство таких доходов фрилансеры получают на легальные (авторизованные) кошельки в Вебмани, Qiwi, Яндекс-деньги и других аналогичных сервисах. Эти сервисы в последнее время провели большую работу, чтобы сделать прозрачными все поступления. Иными словами, фрилансерам просто невыгодно скрывать свои доходы, так как их легко можно просветить. Но по сути именно так и получается. Раз не декларируют, значит, скрывают. С тем, что задекларировать невозможно, вряд ли кто-то станет разбираться. Скажут, что нужно было выяснять у заказчика ФИО и адрес.

По большому счету, МНС следовало бы разработать отдельную форму декларации для фрилансеров, получающих доходы на электронные кошельки, предусмотрев в ней то обстоятельство, что указать источник дохода нет возможности. Однако в министерство об этом пока даже не думают. Более того, там вообще не учитывают задекларированные доходы, полученные на вебмани и другие электронные кошельки. Это сегодня огромная «серая зона», где крутятся огромные доходы, но почему-то у государства нет к ним никакого интереса.