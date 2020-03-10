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Сбой в работе троллейбусной сети Минска произошёл из-за аварии на «Дружной»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пожар на «Дружной». Возгорание на территории строящегося торгового центра произошло около половины второго на улице Толстого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь проводились работы по благоустройству территории и замене силового кабеля. Его задел экскаватор. В итоге произошло короткое замыкание, загорелась изоляция. Помощь прибывших на место сотрудников МЧС не потребовалось.
Из-за аварии была повреждена контактная сеть. В итоге произошел полуторачасовой сбой в движении троллейбусов.
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Новости Беларуси. Пожар на «Дружной». Возгорание на территории строящегося торгового центра произошло около половины второго на улице Толстого, сообщили в...
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