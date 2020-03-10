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Сбой в работе троллейбусной сети Минска произошёл из-за аварии на «Дружной»

10.03.2020 00:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пожар на «Дружной». Возгорание на территории строящегося торгового центра произошло около половины второго на улице Толстого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сбой в работе троллейбусной сети Минска произошёл из-за аварии на «Дружной»

Здесь проводились работы по благоустройству территории и замене силового кабеля. Его задел экскаватор. В итоге произошло короткое замыкание, загорелась изоляция. Помощь прибывших на место сотрудников МЧС не потребовалось.

Сбой в работе троллейбусной сети Минска произошёл из-за аварии на «Дружной»

Из-за аварии была повреждена контактная сеть. В итоге произошел полуторачасовой сбой в движении троллейбусов.

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Новости Беларуси. Пожар на «Дружной». Возгорание на территории строящегося торгового центра произошло около половины второго на улице Толстого, сообщили в...
 
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