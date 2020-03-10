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Квартира – с любовью! Лучшие условия от застройщика – для комплекса в центре Минска!

10.03.2020 07:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Квартира – с любовью! Лучшие условия от застройщика – для комплекса в центре Минска!

Квартира – с любовью! Лучшие условия от застройщика – для комплекса в центре Минска!

Март просто посвящен любви! И праздник женщин, и пробуждение природы. Первые подснежники и песни птиц в парках. И солнце, с каждым днем набирающее силу. Март окрыляет! И зовет сделать больше и лучше – во имя любви. Решиться на поступки, которые казались несбыточными. Воплотить мечты, которые считались неосуществимыми. Для многих из нас такой мечтой является собственная квартира в Минске.

Весна – время покупать!

В жилом комплексе «Минск Мир» – весенняя акция и лучшие предложения! Центр города, всего несколько минут до площади Независимости и вокзала. В этом потрясающем месте праздничная акция от застройщика позволяет приобрести квартиру на невероятно выгодных условиях, в том числе в кредит с самыми приятными процентами и в уникальную рассрочку до 10 лет! Свое жилье становится реальностью для большинства белорусских семей с постоянным доходом!

Квартира – с любовью! Лучшие условия от застройщика – для комплекса в центре Минска!

В жилом комплексе «Минск Мир» – весенняя акция и лучшие предложения!

Большой выбор квартир – на любой вкус! В семи домах комплекса «Минск Мир» установлены приятные скидки от цены продажи квадратного метра в рассрочку. Вы значительно сэкономите, приобретая квартиру во время действия акции!

Кроме того, на время акции на квартиры установлен первоначальный взнос по рассрочке в размере всего 20%! Это значительно упрощает решение квартирного вопроса для тех семей, которые не обладают наличием средств для первого взноса.

Акция действует на квартиры в домах «Пекин» и «Сидней Люкс» квартала «Чемпионов», «Нью-Йорк» и «Сан-Франциско» в квартале «Северная Америка», «Гонконг» и «Токио» в квартале «Азия» и «Александрия» в квартале «Африка».

Квартира – с любовью! Лучшие условия от застройщика – для комплекса в центре Минска!

Дом «Пекин»

Квартира – с любовью! Лучшие условия от застройщика – для комплекса в центре Минска!

Дом «Сидней Люкс»

Квартира – с любовью! Лучшие условия от застройщика – для комплекса в центре Минска!

Дом «Гонконг»

Квартира – с любовью! Лучшие условия от застройщика – для комплекса в центре Минска!

Дом «Нью-Йорк»

Квартира – с любовью! Лучшие условия от застройщика – для комплекса в центре Минска!

Дом «Сан-Франциско»

Квартира – с любовью! Лучшие условия от застройщика – для комплекса в центре Минска!

Дом «Токио»

Квартира – с любовью! Лучшие условия от застройщика – для комплекса в центре Минска!

Дом «Александрия»

И рассрочка, и кредиты под выгодные проценты – это приемлемые для многих условия по первому взносу и вполне доступные ежемесячные выплаты, которые зачастую сравнимы со стоимостью арендного жилья в столице.

Спрос на квартиры в новостройках Минска постоянно растет. Снижение ставки рефинансирования сделало кредитование в коммерческих банках привлекательным, а особенно – по партнерским программам, когда проценты оказываются гораздо ниже базовой ставки! Финансовая стабилизация позволяет лучше планировать свои доходы, и квартиры покупаются все более активно. Растет спрос – увеличиваются и цены. Так, небольшие квартиры-студии буквально за месяц прибавили в цене около 4 тысяч!

Инвестирование на растущем рынке – правильное решение, ведь цена приобретаемой недвижимости увеличивается. В хорошо известном комплексе «Маяк Минска», строительство которого завершается у Национальной библиотеки, квартиры за это врем подорожали в два раза! Наполовину дороже стали и квартиры в первых секциях дома «Эмиратс Волна» комплекса «Минск Мир», которые скоро будут сданы. А ведь люди приобрели это жилье совсем недавно!

Специалисты рынка недвижимости считают, что в престижных столичных комплексах после их завершения цена метра жилой недвижимости может вырасти до 3-5 тысяч евро. Все объяснимо: у жилья европейского уровня будет абсолютно европейский уровень цен!

Квартира – с любовью! Лучшие условия от застройщика – для комплекса в центре Минска!

Лобби дома «Пекин»

Квартира – с любовью! Лучшие условия от застройщика – для комплекса в центре Минска!

Лобби дома «Александрия»

Квартира – с любовью! Лучшие условия от застройщика – для комплекса в центре Минска!

Лобби дома «Сан-Франциско»

Стоимость квартиры в завершенном комплексе – это не только цена квадратного метра, но и всей окружающей инфраструктуры. Застройщик подчеркивает, что продает не метры, а стиль жизни. Квартиры, в которых максимально используется жилое пространство, и все преимущества городской инфраструктуры в шаговой доступности.

Решение о покупке квартиры сейчас – это не только правильное вложение средств, но и вклад в будущее ваших детей и внуков! Это уверенность в том, что недвижимость, приобретаемая сегодня, будет пользоваться спросом и высоко оцениваться и завтра!

В полное мере это касается комплекса «Минск Мир», который устремлен в завтрашний день. Его называют городом в городе, ведь здесь в шаговой доступности будет все необходимое для комфортной и счастливой жизни. Расположенный в непосредственной близости от центра столицы, «Минск Мир» получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы.

Его преимущества – в каждой детали.

Транспорт. Комплекс обладает уникальной транспортной инфраструктурой – отсюда легко добраться в любой конец Минска. Через комплекс пройдет третья линия метро, и для жителей будут доступны сразу две новые станции! Появятся здесь и остановки наземного транспорта, маршруты которого будут удобно вписаны в инфраструктуру жилого комплекса.

Квартира – с любовью! Лучшие условия от застройщика – для комплекса в центре Минска!

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Забота о детях. Для молодых и активно растущих семей в «Минск Мире» создаются все условия – в каждом квартале комплекса будут располагаться или детский сад, или школа.

Квартира – с любовью! Лучшие условия от застройщика – для комплекса в центре Минска!

Квартира – с любовью! Лучшие условия от застройщика – для комплекса в центре Минска!

В каждом квартале комплекса будут располагаться или детский сад, или школа

Активная городская жизнь. Здесь появится вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура – на территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.

Вопросы экологии. Все дворы «Минск Мира» – с ландшафтным дизайном и озеленением. Здесь появятся красивые зеленые бульвары для неспешных прогулок. В комплексе также будет разбит современный красивый парк. Это место активного отдыха и релакса – игровые и спортивные городки, тихие аллеи, фонтаны и скульптурные арт-объекты – в парк будут с удовольствием ходить и стар, и млад. А для семей с детьми он станет абсолютно уникальной возможностью каждый день устраивать прогулки на свежем воздухе!

Квартира – с любовью! Лучшие условия от застройщика – для комплекса в центре Минска!

Квартира – с любовью! Лучшие условия от застройщика – для комплекса в центре Минска!

Детские игровые городки и зоны отдыха, а также спортивные площадки у каждого дома

Современные тренды. Очень важная особенность комплекса в том, что все его кварталы будут связаны единой сетью велодорожек. Это не просто мода – это стиль жизни современной Европы!

Потрясающий шопинг. Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр – «Мара Молл». Кроме того, комплекс насыщен коммерческой инфраструктурой – первые этажи многих домов будут целыми галереями магазинов, кафе, студий красоты, медицинских кабинетов, салонов сферы услуг.

Бизнес-среда. Деловое сердце комплекса – Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса «Минск Мир» в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком.

И все эти преимущества воплощаются в реальную жизнь прямо сегодня! Проследить в онлайн-режиме, как продвигается строительство комплекса «Минск Мир», можно помощью видео-тура на сайте застройщика.

Кроме участвующих в акции домов, у застройщика есть еще несколько интереснейших предложений. У каждого – свои преимущества и интересные особенности!

Хотите метро у подъезда? Вам – в дом «Эмиратс Волна» в квартале «Эмиратс Люкс»!

Квартира – с любовью! Лучшие условия от застройщика – для комплекса в центре Минска!

Дом «Эмиратс Волна» в квартале «Эмиратс Люкс»

В продажу поступили две последние секции дома – 7-я и 8-я. В первых шести секциях распроданы уже все квартиры, и поэтому многие покупатели с нетерпением ждали начала продаж. По сути, это последняя возможность стать жителем квартала «Эмиратс Люкс», строительство которого в комплексе «Минск Мир» практически завершено!

В седьмой секции - 18 этажей и 126 квартир, в восьмой - 21 этаж и 154 квартиры. Квартиры-студии, так называемые «евродвушки» и «евротрешки» имеют площадь от 42 до 89 кв. метров, квартиры с террасами на верхних этажах – от 51 до 113 «квадратов».

На верхних этажах каждой секции - по три квартиры с террасами. Здесь совершенно потрясающий вид на весь комплекс «Минск Мир», и чтобы обзор был наиболее полным, ограждения террас выполнены из специального закаленного стекла.

Все квартиры - свободной планировки, которая позволяет организовать пространство в полном соответствии с потребностями жильцов и выделить необходимое количество комнат.

Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности. Стеклопакеты ведущих мировых производителей получат тонировку синего цвета - словно у набегающей волны!

В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта, в восьмой - три. Лифты – производства компании OTIS.

Квартира – с любовью! Лучшие условия от застройщика – для комплекса в центре Минска!

В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта

Квартира – с любовью! Лучшие условия от застройщика – для комплекса в центре Минска!

В восьмой секции - три лифта. Все лифты производства компании OTIS

Цоколь, крыльцо и террасы дома «Эмиратс Волна» получат отделку керамогранитной плиткой. При входе - удобные пандусы, которые облегчат жизнь молодым мамам с колясками, а также людям с ограниченными возможностями.

Квартира – с любовью! Лучшие условия от застройщика – для комплекса в центре Минска!

Квартира – с любовью! Лучшие условия от застройщика – для комплекса в центре Минска!

Цоколь, крыльцо и террасы дома «Эмиратс Волна» получат отделку керамогранитной плиткой

Вестибюли подъездов просторные, с высокими потолками, которые получат эксклюзивный дизайн в морской тематике. Здесь будут гранитные полы и порталы лифтов. Предусмотрена стойка для консьержа, зона ожидания курьера и туалетная комната с пеленальным столиком. Площадь лобби превышает 55 кв. метров!

Квартира – с любовью! Лучшие условия от застройщика – для комплекса в центре Минска!

Квартира – с любовью! Лучшие условия от застройщика – для комплекса в центре Минска!

Вестибюли подъездов просторные, с высокими потолками стойкой для консьержа и зона ожидания курьера

Возле дома предусмотрены велопарковки.

Стояночные места для автомобилей расположены по наружному контуру квартала, а в соседнем квартале есть многоуровневый автомобильный паркинг, который вмещает около 800 автомобилей. Он уже введен в эксплуатацию.

На первом этаже дома предусмотрены многочисленные коммерческие помещения, так что кафе и магазинчики, салоны и студии сферы услуг будут буквально рядом с подъездом.

Для удобства жителей дома в доме сделано несколько сквозных проходов, чтобы в случае необходимости его не нужно было обходить.

Во дворе дома «Эмиратс Волна» предусмотрены многочисленные детские площадки, зоны отдыха и спортивные площадки. С другой стороны дома, вдоль главного проспекта комплекса, будет располагаться бульвар - место спокойных и приятных прогулок.

Прямо во дворе дома достраивается просторный торговый центр – его торговая площадь превысит 4 тысячи кв. метров!

Квартира – с любовью! Лучшие условия от застройщика – для комплекса в центре Минска!

Торговый цент почти достроен

Дом расположен буквально у выходов со строящейся станции метро «Аэродромная» новой ветки столичного метрополитена! Рядом будет также несколько остановок наземного транспорта.

Квартиры с торцевой стороны окнами будут смотреть на парк, МФЦ Minsk World и торговый центр «Мара Молл» - вид потрясающий!

Хотите почувствовать энергию и ритм Северной Америки? Добро пожаловать в одноименный квартал. Здесь только что началась продажи квартир в доме «Квебек»!

Квартира – с любовью! Лучшие условия от застройщика – для комплекса в центре Минска!

Дом «Квебек»

В нем – 20 этажей и 196 квартир свободной планировки площадью от 29 до 65 квадратных метров. Покупатели смогут выбрать себе жилье нужного размера, особенно на старте продаж!

Шесть квартир первого этажа – с индивидуальными террасами и входом прямо с улицы, почти как в таунхаусе! Над входом - стеклянная крыша, защищающая от осадков, но позволяющая свету беспрепятственно вливаться в окна. Второй вход в эти квартиры - традиционный, из лобби.

В квартирах нового здания запланировано панорамное остекление и отличный уровень инсоляции благодаря французским окнам от пола до потолка – солнце будет заглядывать в комнаты свыше двух часов в сутки! И даже в самых небольших студиях предусмотрены не менее двух оконных проемов. В каждой квартире, кроме первого этажа с собственными террасами, будут также застекленные лоджии.

В доме появится три скоростных бесшумных лифта OTIS - проблемы быстрого и комфортного подъема на нужный этаж вообще не возникнет. Один из лифтов грузоподъемностью 1000 кг - панорамный, так что осмотреть с высоты весь комплекс «Минск Мир» прямо из его кабины можно позвать большую компанию!

Подъезд сквозной, с двумя входами, а в холле – просторное дизайнерское лобби с высокими потолками. В вестибюле – стойка для консьержа и зона встречи гостей или курьера, санитарная комната с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних питомцев, а также байк-бокс для хранения велосипедов. Есть также удобный пандус.

Квартира – с любовью! Лучшие условия от застройщика – для комплекса в центре Минска!

Квартира – с любовью! Лучшие условия от застройщика – для комплекса в центре Минска!

Квартира – с любовью! Лучшие условия от застройщика – для комплекса в центре Минска!

Дизайнерское лобби дома «Квебек»

Квартал «Северная Америка» хорошо просматривается с улицы Кижеватова. В доме «Квебек» уже начато остекление, а значит, покупателям не придется долго ждать грядущего новоселья!

Квартира – с любовью! Лучшие условия от застройщика – для комплекса в центре Минска!

Квартал «Северная Америка»

Хотите что-то особенное, что привлечет именно вас? Обсудите свои мечты с менеджерами отдела продаж – опытные специалисты обязательно подскажут возможные варианты! Внимание к покупателям – это фирменная черта застройщика. В день 8 Марта, например, каждой посетительнице офиса продаж вручался букет цветов! Просто чтобы было приятно!

А выбрав квартиру, приобрести ее вы сможете с помощью выгодных и удобных финансовых инструментов!

Длительная, до 10 лет в комплексе «Минск Мир», рассрочка от застройщика – это уникальный финансовый инструмент покупки! Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Правда, требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход, и даже отсутствие средств на первый взнос не станет проблемой. Например, кредит от банка партнера до 40 тысяч рублей - без справок и поручителей. Менеджеры отдела продаж помогут найти наиболее подходящий для каждого вариант покупки в рассрочку.

Привлекательны и программы кредитования покупки от банков-партнеров — это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год, затем – 12,32%. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%.

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу — собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены существенные скидки!

Все подробности по условиям покупки квартир в комплексе «Минск Мир» можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Ваша квартира – ваша любовь!

ИООО «Дана Астра»
УНП 191295361

 
Теги: Минск
 
 
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