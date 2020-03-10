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«Где квартира? Где бизнес-план? Сколько можно пахать на дядю?» Как жить, если выросла и не стала Бейонсе

10.03.2020 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Остроумная, смешная и длинноногая украинка Евгения Плихина, автор Telegram-канала «Плихина и набор слов» пишет «о веселом и грустном, о добром и глупом, о лиричном и колбасе». В этот раз — о том, как нас заставляют искать свое место в жизни. А мы, как в той сказке про «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что» — никакого такого места найти не можем. Нет, даже не так: мы места себе не находим!


О том, как важна женская самореализация, не сказал только ленивый.

(Вот Ирина Хакамада, например, считает самореализацию главным в жизни женщины, о чем недавно нам рассказала. — Прим. редакции.)

Активистки настаивают на важности финансовой независимости, психологи хотят, чтобы мы были счастливы в деле, которым занимаемся, а общественная повестка требует «успешно раскрыть свой потенциал». Кроме того, вся мотивационная литература твердит: «Найди работу, которая будет приносить тебе удовольствие, девочка, и благополучие свалится тебе на голову». Это все логично и в целом здорово, но как же его найти — это самое призвание?


Начинается все с детского сада. Там усатый супостат в гороховом платье говорит тебе, когда спать, когда есть, а когда пукать. Между утренней кашкой и дневной дремой не остается времени даже для того, чтобы озвучить собственные желания. Да мы, собственно, и сами не знаем, что хотим. Куклу, наверное. И к маме.

В школе на тебя смотрят как на ведьму, если ты не отличница или без бантика. Опять никакого поля для реализации собственных идей и свобод. Нужно рыдать над математикой и рисовать стенгазету. А потом начинает расти грудь и уже не до образования: время идти в парк и целовать чьи-нибудь проклевывающиеся намеки на усы.


Университет затягивает в сессии, вечеринки и дешевый бренди. Хочется ли думать о призвании? Хочется не думать вообще, особенно на первых парах.

А потом случается страшное — начинается взрослая жизнь, которая с первой минуты орет в твое резюме: «В смысле вы без опыта? Нам некомпетентные продавцы мороженого не нужны. Вдруг вы вместо карамели на пломбир просто сядете».


И ты начинаешь осознавать, что мир не просто хочет от тебя ума, он еще и требует, чтобы ты с этим умом в свои 23 года 17 лет работала директором завода. Успешно работала! Мама говорит, что ты рождена для юриспруденции и благости, инстаграм требует красивой сумки в кадре и подталкивает хоть к какому-то заработку (или мужику), а ты… А ты хочешь послать всех в задницу и посмотреть киношку.

Со временем ты устраиваешься на удобную работу и начинаешь обдумывать, чем бы ты мечтала заняться. Времени на сказочный анализ и планирование остается совсем мало. Утром в офис. До этого нужно позавтракать. Отчеты, кофе, кипеж, смешное видео про собак на YouTube. Вечером на маникюр. Бабушке позвонить. Гребаный дождь. Нужно купить сметану. Блин, забыла про свидание в баре. Черт, нужно переодеться. Такси! Что-то матка ноет, наверное, скоро месячные. Вино? Буду, конечно. Господи, какой он скучный. Можно еще вина? О боже, это уже четвертый анекдот. Давай еще бутылочку. А ты ничего такой. Но я не такая. Такси! Позвоню бывшему. Сам дурак. Спать. Будильник. Утром в офис. Похмелье. Еще и менструация началась. За что? О, рекомендовано новое видео с собачками.


В этой цепочке маленьких бытовых дел, житейских развлечений и классических проблем совсем не остается времени на «открытие в себе богини и бизнес-леди».

Дополнительных тревог к тому, что ты уже такая взрослая, а еще совсем не Бейонсе, добавляет это всеобщее помешательство на успехе. Где самодостаточность? Где квартира? А машину купила? Сколько можно пахать за три копейки на дядю? Где бизнес-план? Время монетизировать свои блоги! Часики тикают. Ты откладываешь? Кажется, ты только закладываешь. Иди за своей мечтой! Преврати хобби в работу. Качай попу. Будь сэлф-мейд! Будь бомбой! Давай! А-а-а-а!


Ты ложишься на пол и думаешь… А чего же я, именно я, хочу? Чем заняться, чтобы одновременно можно было купить себе полоумный (или какой он там?) дом и не выть от тоски и усталости на работе? Черт его знает. Макраме не прибыльно, TikTok уже поздно, а IT сложно. Умру нереализованной. Отстаньте. Спать. Будильник. Утром в офис.

И вот в очередной из таких дней, выходя из метро, ты увидишь фургончик с мороженым. За прилавком румяная женщина с такой нежностью будет окунать рожок с лимонным пломбиром в орехи, что ты наконец-то поймешь: самореализация измеряется не доходами, популярностью, признанием или общественным одобрением. Она соизмерима с внутренним ощущением счастья. И хорошо, что тебя тогда не взяли на работу. Вдруг бы ты заняла место человека, который по-настоящему кайфует от этого милого фургончика и очереди школьников к нему.


Осознав это, ты поймешь, чего хочешь. Услышишь щелчок, переключивший тебя как тумблер. Никакие воспитатели, родители, преподаватели, коучи, мотивационные лекции и эксперты в фейсбуке тебе не подскажут, что сделает тебя счастливой. Только ты.

Спать. Будильник. Утром жить.

 
 
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Поговорим о том, как нас заставляют искать свое место в жизни. А мы, как в той сказке про «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что» - никакого такого места...
 
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