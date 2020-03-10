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Противостояние: в Афганистане появились два "президента"

10.03.2020 08:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Церемония инаугурации президента Ашрафа Гани состоялась спустя пять месяцев после выборов. Его соперник, глава правительства Абдулла Абдулла не признает результатов и провел свою инаугурацию.


Соперники в борьбе за пост президента Абдулла Абдулла (слева) и Ашраф Гани

Исполняющий обязанности президента Афганистана Ашраф Гани в понедельник, 9 марта, приведен к присяге на второй срок. Его соперник по президентским выборам, глава правительства Абдулла Абдулла так и не признал объявленные ранее итоги голосования и провел собственную церемонию инаугурации.

Церемония вступления в должность избранного президента Ашрафа Гани была прервана грохотом взрывов двух ракет, разорвавшихся недалеко от президентского дворца в Кабуле, сообщает Reuters. После небольшой паузы Гани продолжил речь. На церемонии присутствовали иностранные дипломаты, в том числе спецпредставитель США Залмай Халилзад и командующий силами НАТО Скотт Миллер.

Многолетнее соперничество Гани и Абдуллы

Гани был объявлен победителем, набравшим 50,64 процента голосов в середине февраля, спустя пять месяцев после самих президентских выборов. Затянувшаяся процедура подведения итогов была вызвала обвинениями в махинациях. Премьер-министр Абдулла, по официальным данным, получил 39,52 процента, но не признал результатов.

Гани и Абдулла ведут переговоры со спецредставителем США Залмаем Халилзадом, который пытается заключить сделку между соперниками. На предыдущих президентских выборах пять лет назад Гани и Абдулла также соперничали и оба объявили себя победителями. При посредничестве тогдашнего президента США Барака Обамы они пришли к компромиссу, в результате которого Гани стал главой государства, а Абдулла главой правительства. 

Активизация борьбы за власть в Афганистане грозит политическим кризисом в стране и омрачает мирное соглашение между США и Талибаном, подписанное в конце февраля, которое предусматривает вывод американских войск из страны.
 
 
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Церемония инаугурации президента Ашрафа Гани состоялась спустя пять месяцев после выборов. Его соперник, глава правительства Абдулла Абдулла не признает...
 
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