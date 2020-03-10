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В Израиль лучше не ехать: введен двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну
Источник материала: Партизан
Израиль из-за нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, которые въезжают в страну.
Об этом сообщил в понедельник в Twitter по итогам совещания с представителями министерства здравоохранения исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху.
"После целого дня сложных дискуссий мы приняли решение, что любой, кто приезжает в Израиль из-за границы, обязан пройти 14-дневную изоляцию. Это было сложное решение, но оно необходимо для охраны общественного здоровья, а эта задача - превыше всех", - написал он.
Отметим, что мера вводится на период в две недели.
Напомним, ранее Нетаньяху заявил, что страна рассматривает возможность ограничения на въезд любых путешественников из-за коронавируса. По его словам, Израиль рассматривает вопрос о расширении ограничений на въезд. Израиль намерен включить в список ограничений путешественников из всех стран, что фактически приведет к прекращению иностранного туризма.
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Израиль из-за нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, которые въезжают в страну.
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