ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Израиль лучше не ехать: введен двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну

10.03.2020 07:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Израиль из-за нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, которые въезжают в страну.

Об этом сообщил в понедельник в Twitter по итогам совещания с представителями министерства здравоохранения исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху.

"После целого дня сложных дискуссий мы приняли решение, что любой, кто приезжает в Израиль из-за границы, обязан пройти 14-дневную изоляцию. Это было сложное решение, но оно необходимо для охраны общественного здоровья, а эта задача - превыше всех", - написал он.

Отметим, что мера вводится на период в две недели.

Напомним, ранее Нетаньяху заявил, что страна рассматривает возможность ограничения на въезд любых путешественников из-за коронавируса. По его словам, Израиль рассматривает вопрос о расширении ограничений на въезд. Израиль намерен включить в список ограничений путешественников из всех стран, что фактически приведет к прекращению иностранного туризма.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Израиль из-за нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, которые въезжают в страну.
 
Новости дня
Новости разные
 
Квартира – с любовью! Лучшие условия от застройщика – для комплекса в центре Минска!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Полымя

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика