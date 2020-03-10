Тренер БАТЭ Альшевский: «Противостояние с Гуренко? Никакой принципиальности»

Источник материала: Tut.by

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский подвел итог матча с минским «Динамо» (2:1) в рамках ¼ финала Кубка Беларуси, оценил игру Егора Филипенко, рассказал о состоянии форварда Антона Сароки и вратаря Дениса Щербицкого.

— В первую очередь хотел бы поблагодарить работников стадиона и непосредственно руководство клуба «Динамо» за то, что подготовили поле для данной поры года и решили играть на натуральном газоне. Спасибо!

— «Динамо» очень высоко прессинговало. Готовились к этому? Как собирались противодействовать?

— Предполагали, что в нашем внутреннем дерби «Динамо» будет пытаться активно действовать с позиций обороны. В принципе, что ожидали, то и получили.

— Как оцените игру Егора Филипенко?

— Отлично. Не ошибается тот, кто упрощает игру. Вы, наверное, имеете в виду момент с пропущенным голом. В начале Егор ошибся, но ничего страшного. Есть объективные причины — мы об этом знаем. Он хорошо сыграл. Не в плане того, что потерял мяч, а в том, что доработал момент до конца.

— Как вам движение команды?

— Для данной поры года с учетом вязкого газона нормально.

— На сколько процентов угадали состав «Динамо»?

— Процентов на 90.

— Что сказали команде в перерыве?

— Это не секрет. Понятно, что с середины первого тайма мы начали много ошибаться в простых ситуациях. Моей основной задачей было сказать, что ничего страшного не происходит — если мы наступим на свою планку, у нас вообще не будет проблем.

Начало второго тайма, до забитого гола, показывало, что все запланированное у нас плюс-минус получалось. Кроме того, внесли некоторые тактические корректировки, которые позволили нам иметь лучший баланс.

— В прошлом сезоне мы привыкли, что Яблонский играл волнореза. Почему сегодня он не вышел? Другие футболисты лучше?

— У нас впереди долгий сезон, плюс ответный матч в Кубке. Иногда нам нужны несколько иные модельные характеристики футболистов, чтобы выполнить имеющийся план на игру. Думаю, скоро вы увидите Женю в стартовом составе.

— Ощущается ли принципиальность тренерского противостояния Альшевский — Гуренко? Или все в прошлом?

— Нет, вообще никакой принципиальности. Для меня ее не было даже в плане «Динамо». В первую очередь хотелось начать сезон с победы. Все остальное уходило на второй план. Может быть, звучит и не совсем правдиво, но это правда.

— Сарока сыграл совсем недолго. Не хватает физических кондиций?

— Знаете, мы планировали выпустить Антона раньше, но по развитию событий я видел, что это непросто сделать. Замена должна была пройти чуть-чуть раньше, однако игра внесла свои корректировки, поэтому получилось, как получилось.

— Как проходит восстановление Дениса Щербицкого?

— Денис на самом деле восстановился от своей травмы, но были другие микроповреждения, которые немножко отодвинули его возвращение. Надеюсь, в ближайшем будущем он примет участие в матчах, — сказал Альшевский, передает корреспондент Tribuna.com .

Ответная игра состоится 14 марта на «Борисов-Арене».