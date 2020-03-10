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В Минске «Яндекс.Такси» перевернулось на крышу после столкновения с Mitsubishi

10.03.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из водителей пострадал при столкновении двух легковушек в Минске, сообщили в столичной ГАИ.


Фото: ГАИ

Авария произошла 10 марта, около 05.20. Предварительно установлено, что 37-летний водитель Renault ехал по улице Нестерова со стороны улицы Ангарской и на пересечении с улицей Алтайской не уступил дорогу Mitsubishi. От удара Renault перевернулся на крышу.

В результате ДТП водитель Renault получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.


Фото: ГАИ

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства происшествия выясняются.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП водитель Renault получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
 
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