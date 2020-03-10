|
В Минске «Яндекс.Такси» перевернулось на крышу после столкновения с Mitsubishi
Источник материала: Tut.by
Один из водителей пострадал при столкновении двух легковушек в Минске,
Авария произошла 10 марта, около 05.20. Предварительно установлено, что 37-летний водитель Renault ехал по улице Нестерова со стороны улицы Ангарской и на пересечении с улицей Алтайской не уступил дорогу Mitsubishi. От удара Renault перевернулся на крышу.
В результате ДТП водитель Renault получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП водитель Renault получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)